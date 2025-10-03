DGCA: 1,29 millones de pasajeros nacionales en agosto, 74,381 afectados por retrasos de vuelo







Aerolíneas nacionales Voló 1.29 millones de pasajeros en agosto, inferiores a 1.31 millones de rupias transportadas por ellos en el período del año anterior, según los últimos datos oficiales.

Sin embargo, el tráfico cuántico fue más alto en agosto en comparación con julio, cuando se situó en 1.26 millones de rupias.

El mercado interno de Indigo cayó al 64.2 por ciento en agosto contra el 65.2 por ciento en julio, mientras que el de Air India Group, que comprende Air India y Air India Express, aumentó a un 27.3 por ciento de 26.2 por ciento durante el mismo período.

«Pasajeros Llevadas por las aerolíneas nacionales durante enero -agosto de 2025 fueron 1.107.26 lakhs en comparación con 1054.66 lakhs durante el período correspondiente del año anterior, registrando así un crecimiento anual de 4.99 por ciento y un crecimiento mensual de -1.40 por ciento «, dijo DGCA en su informe de tráfico mensual para agosto.

En agosto, el número de pasajeros se situó en 1.29 millones de rupias, inferior a 1.31 millones de rupias registradas en el mismo período del año anterior.

Mientras tanto, la cuota de mercado de Akasa Air bajó a 5.4 por ciento en agosto desde 5.5 por ciento en el mes anterior, y la de SpiceJet permaneció sin cambios en un 2 por ciento.

En agosto, la cuota de mercado de Air ‘de Alliance Airs de propiedad gubernamental cayó a 0.3 por ciento de 0.4 por ciento en julio. Aire estrella y la cuota de mercado de Fly91 permaneció sin cambios en 0.5 por ciento y 0.2 por ciento, respectivamente.

Las aerolíneas nacionales programadas recibieron un total de 1,407 quejas relacionadas con los pasajeros, y el número de quejas por cada 10,000 pasajeros llevados en agosto fue de alrededor de 1.09.

Según el DGCA (Dirección General de Aviación Civil) Datos, un total de 74,381 pasajeros se vieron afectados debido a retrasos en el vuelo, y las aerolíneas desembolsaron Rs 1.18 millones de rupias hacia la facilitación en agosto.

Hasta 36.362 pasajeros se vieron afectados por las cancelaciones de vuelo, con aerolíneas que gastaron Rs 64.51 lakh para compensación e instalaciones.

DGCA dijo que a un total de 705 pasajeros se les negó el embarque, y los transportistas pasaron Rs 24.52 lakh hacia la compensación e instalaciones.

En términos de rendimiento a tiempo en agosto, Indigo encabezó la lista con un 90.6 por ciento, seguido de Akasa Agua (87 por ciento), Air India Group (84.5 por ciento), SpiceJet (68.2 por ciento) y Air Alliance (55.2 por ciento).

OTP se calcula para seis aeropuertos metropolitanos: Bangalore, Delhi, Hyderabad, Mumbai, Chennai y Kolkata.

