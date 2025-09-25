Dez Bryant habla sobre el Estado del estado de Oklahoma de Mike Gundy.

Después de más de dos décadas al timón, Mike Gundy ya no es la cara del fútbol estatal de Oklahoma. El entrenador en jefe de toda la vida, que comenzó a liderar a los Cowboys en 2005, fue despedido después de un inicio de 1-2 en su temporada 21. Su partida ha dejado a Stillwater tambaleándose, con jugadores y ex estrellas por igual que reflexionan sobre el impacto de su mandato.

Una de las voces más ruidosas para emerger fue Dez Bryant, posiblemente el recluta de más alto perfil de Gundy. El antiguo All-American Videout y NFL Pro Bowler Llevó a las redes sociales Para mostrar su gratitud por el entrenador que ayudó a dar forma a su carrera.

«Recuerdo que el entrenador Gundy venía a mi escuela secundaria y me dijo que si entraba e hacía todo lo que se suponía que debía hacer … estaría en los profesionales en 3 años», publicó Bryant. «Dijo que pensaba que tenía ese tipo de talento … Confié en él … y sucedió … ¡Gracias Coach por darme la oportunidad de vivir mi sueño!»

Para Bryant, la predicción de Gundy resultó ser acertada. Fue reclutado en la primera ronda por el Dallas Cowboys En 2010, solo tres años después de salir de Stillwater.

La carrera de Dez Bryant en el estado de Oklahoma bajo Mike Gundy

Bryant llegó a Stillwater en 2007 como un recluta de cuatro estrellas de Lufkin, Texas, eligiendo el estado de Oklahoma en escuelas como Texas A&M y Texas Tech. Rápidamente validó la confianza de Gundy en él, emergiendo como uno de los receptores más dinámicos del Big 12.

En Tres temporadasBryant obtuvo 147 recepciones para 2,425 yardas, con un promedio de 16.5 yardas por captura, con 29 touchdowns. Su impacto no se limitó a la ofensiva. Como regresador de despeje, totalizó 431 yardas en 22 retornos, anotando tres touchdowns y promediando un asombroso 19.6 yardas por rendimiento.

La mejor temporada de Bryant llegó en 2008, cuando puso 1,480 yardas de recepción y 21 touchdowns totales. Sus esfuerzos le valieron los honores del Jugador del Año de los Big 12 Teams del Año, así como el reconocimiento del primer equipo All-Big 12.

Desafortunadamente, su carrera universitaria terminó abruptamente en 2009. La NCAA gobernó Bryant ineligible después de tres juegos por no revelar reuniones con Deion Sanders, acortando lo que podría haber sido otra temporada dominante.

Incluso con la salida temprana, Bryant dejó una marca indeleble. Durante sus tres años, Oklahoma State registró un récord de 25-14 con dos resultados de AP Top-10, aunque tuvieron problemas en la postemporada, yendo 1-3 en los juegos de tazón.

Mike Gundy tuvo un adiós emocional del estado de Oklahoma

Mientras que el tributo de Bryant reflejó el pasado de Gundy, la conexión actual del entrenador con sus jugadores se mantuvo igual de significativa. De acuerdo a On3’s Chris LowGundy se dirigió a su equipo después de la práctica el 24 de septiembre, entregando una despedida emocional.

«Les dijo cuánto habían significado para él y cómo él siempre estaría allí para ellos y los instó a terminar la temporada de la manera correcta», informó Low.

Un observador describió el momento a bajo como uno de los «momentos más tristes» que habían visto en su carrera, señalando «un montón de lágrimas en todo momento».

En el estado de Oklahoma comunicado de prensa oficial Del Firing de Gundy, el director atlético, Chad Weilberg, dijo: «Creo que hablo por los fanáticos de OSU en todas partes cuando digo que estamos agradecidos por todo lo que hizo para elevar el estándar y mostrarnos a todos lo que es posible para el fútbol estatal de Oklahoma».