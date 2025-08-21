Dexa Medika revela la clave para el desarrollo de los productos Omai

Yakarta, Viva -Dexa Group enfatiza la importancia de la investigación de calidad y la estandarización en el desarrollo de ingredientes naturales (OBA) en la producción de medicamentos en Indonesia.

Leer también: BPOM desenchufa un permiso circular 14 Fasters de cosméticos para agrandar a los senos, esta es la lista



Esto se transmitió en el desarrollo internacional de capacidades y taller sobre la estandarización de calidad de extractos y evaluación de control de calidad en productos de medicina tradicional mantenida Bpom RI Bersama World Health Organization (OMS), 19-21 de agosto de 2025.

Director de Desarrollo de Negocios y Asuntos Científicos Dexa Group, Prof. Raymond Tjandrawinata en su presentación confirmó que el éxito de las drogas modernas indonesias (Venir) solo se puede lograr si la investigación científica va de la mano con un estricto control de calidad.

Leer también: Geger BPOM revocó el permiso circular de productos de cuidado de la piel, esta es una respuesta docra



«Los buenos productos herbales, con un estricto control de calidad, y realizados por la ciencia competente pueden ser paralelos a las drogas químicas modernas», dijo el profesor Raymond citado de su declaración, jueves 21 de agosto de 2025.

Explicó, a través de los Laboratorios Dexa de las Ciencias Biomoleculares (DLB), Dexa Group utiliza un enfoque biomolecular para encontrar fracciones bioactivas de los recursos naturales, como las lombrices de tierra y los peces de corcho.

Leer también: El permiso de distribución 4 del producto para el cuidado de la piel está revocado BPOM, doctroso incluso orgulloso



Los productos del Grupo DEXA que se han incluido en el Fitofarmaka Formularium, como Stimuno, Inlacin, Redacid y Disolf, han pasado por ensayos clínicos con estándares internacionales e incluso están registrados con patentes en varios países. Por ejemplo, Redacid de Cinnamon se ha registrado con su pantena en Europa, Japón, Australia, Taiwán y Corea del Sur.

Raymond también destacó la necesidad de apoyo gubernamental para alentar a la medicina herbal indonesia a ser equivalente a los productos herbales mundiales.

«En la India hay un ministerio Ayush, el nivel del ministerio. Eso significa que Ayush es muy respetado, no solo en India sino también internacionalmente, con un valor de mercado que alcanza los 15 mil millones de dólares.

Lo mismo fue transmitido por el Dr. Galib del Instituto All India de Ayurveda. Explicó que las regulaciones en su país estaban reguladas a través de la Ley de Drogas y Cosméticos de 1940 que incluían Ayurveda, Siddha y Uani. India incluso tiene el Ministerio Ayush a nivel del ministerio cuyo deber especial es desarrollar este sector.

Como garantía de calidad, India aplica sistemas de certificación de calidad a través del Consejo de Calidad de la India. Los productos de acuerdo con los estándares nacionales están marcados con Ayush Standard Mark, mientras que los productos que cumplen con los estándares internacionales obtienen Ayush Premium Mark. El gobierno también publicó las listas de medicamentos esenciales para Ayurveda, así como las pautas para la evaluación y la eficacia de la seguridad de los productos.

«Este paso muestra que el apoyo de las regulaciones, la certificación y las políticas sólidas del gobierno pueden hacer que Ayurveda sea ampliamente aceptado en el sistema de salud oficial y el mercado global», dijo el Dr. Galib.