Dewi Aryani revela la estrategia de Jasa Raharja para lograr el desarrollo de la aldea de seguridad

Centro de Lombok, Viva – Jasa Raharja volver a implementar el programa Bakti Talenta (Beta) Jasa Raharja, que esta vez se llevó a cabo en Aldea Turismo de Bonjeruk, Regencia Central de Lombok, Nusa Tenggara Occidental, del 5 al 9 de octubre de 2025.

Este programa es una acción real de preocupación social empresarial a través del desarrollo de las aldeas. Seguridadcon el fin de aumentar la conciencia pública sobre la seguridad en la conducción, apoyando al mismo tiempo el desarrollo del potencial de los pueblos turísticos locales.

El programa Beta Jasa Raharja involucra a empleados jóvenes de varias oficinas regionales de Jasa Raharja en Indonesia, quienes actúan como voluntarios para interactuar directamente con la comunidad, impartir educación y realizar diversas actividades sociales. Este año, hasta 19 voluntarios se sumergieron en Bonjeruk, un pueblo turístico conocido por su riqueza cultural, culinaria y espíritu de cooperación mutua.

Director interino de Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana

Plt. El director de Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, dijo que la actividad Beta Jasa Raharja era parte del compromiso de la empresa de llevar a cabo una responsabilidad social sostenible, así como de inculcar los valores de cuidado y empatía por la gente de Jasa Raharja.

«El programa Beta Jasa Raharja es una manifestación tangible de nuestro compromiso de crear conciencia sobre la seguridad en la conducción desde las bases. A través del desarrollo de aldeas de seguridad, queremos garantizar que el espíritu de seguridad, cooperación mutua e independencia pueda crecer juntos en la comunidad», dijo Dewi.

Añadió que, a través de la participación directa de empleados jóvenes, la empresa quería fomentar la transferencia de valores y el aprendizaje entre generaciones para que el espíritu de los servicios públicos en los servicios de Raharja siguiera siendo relevante para los desafíos de la época.

Durante los cinco días de implementación, los voluntarios llevaron a cabo una serie de actividades temáticas que incluyeron cuatro pilares principales: seguridad, medio ambiente, turismo y empoderamiento económico comunitario.

Algunas de las actividades llevadas a cabo incluyen educación sobre seguridad vial para estudiantes de primaria y secundaria en el área de Bonjeruk, en colaboración con la Policía Nacional Korlantas, para inculcar la comprensión desde el principio de la importancia del tráfico ordenado.

En segundo lugar, la socialización de la conciencia sobre el impuesto a los vehículos de motor, así como la introducción del papel de los Servicios Raharja en la comunidad de la aldea, para aumentar el cumplimiento y la conciencia pública sobre el sistema de financiación del seguro de accidentes.

En tercer lugar, capacitación en primeros auxilios en accidentes (P3K) para jóvenes y líderes comunitarios, junto con personal médico del Centro de Salud de Bonjeruk, para que los residentes puedan brindar tratamiento inicial durante accidentes en el entorno circundante.