Dewa United puede beneficiarse en la fase de la AFC Challenge League 2025/26

Serang, Viva – Dewa United Nombrado oficialmente por la Confederación de Fútbol Asiático (AFC) se convirtió en uno de los anfitriones de la fase grupal AFC Challenge League 2025-26 para la Región de la Zona Este, junto con Camboyian Club, Svay Rieng FC.

Ser el anfitrión proporciona una gran ganancia para Dewa United, principalmente porque la fase grupal se lleva a cabo en el formato de competencia una vez, no en casa. El equipo de la zona oriental, incluido Dewa United, solo jugará todos los juegos una vez, y todos los partidos grupales se centrarán en Estadio internacional Banten (Autobús), su jaula

Esto da dos ventajas principales:

El apoyo para los seguidores locales es máximo, porque todos los partidos tienen lugar en casa. Fortalezas de logística y consistencia en el rendimiento, sin la necesidad de viajar a las cargas.

Formato de torneo y horario

Fase de grupo de dibujo programada el 28 de agosto de 2025 en la sede de la AFC en Kuala Lumpur

La fase grupal tiene lugar entre finales de octubre y principios de noviembre, con el calendario de partidos:

Matros 1: 26 de octubre de 2025

Matchday 2: 29 de octubre de 2025

Matchday 3: 1 de noviembre de 2025

Dewa United aparecerá en la zona oriental, que se divide en dos grupos (Grupo D y Grupo E). De cada grupo, tanto los campeones del grupo como los finalistas tendrán derecho a avanzar a los cuartos de final

Contexto histórico y desafíos por delante

Esta es la primera participación de Dewa United en la competencia de la Liga del Desafío AFC. El anterior representante indonesio, Madura United, llegó a las semifinales la temporada pasada antes de ser eliminado de Svay Rieng con un agregado 3-6.

Dewa United también seguramente llenará el Pot 1 de la región oriental en el sorteo grupal, con Manila Digger (Filipinas). Los posibles opositores incluyen a Shan United (Myanmar), la ciudad de Tainan (Taiwán), SP Falcons (Mongolia), Ezra FC (Laos) o Phnom Penh Crown (Camboya)

Grandes beneficios para el fútbol nacional

El estado del anfitrión no es solo una ventaja técnica. Dewa United y Banten International Stadium estarán en el centro de atención, mostrando la calidad de la infraestructura de fútbol indonesia a los ojos de Asia. Además, el partido que tuvo lugar en casa fomentará el rendimiento del equipo y aumentará la experiencia internacional para jugadores y entrenadores.

Resumen de los hechos principales

Aspectos detallados

Anfitrión Dewa United (Indonesia) y Svay Rieng (Camboya)

Zona oriental

Dibujo el 28 de agosto de 2025

Fasen Grup 26 de octubre, 29 de octubre, 1 de noviembre de 2025 TI

Formato de grupo Un partido, campeón y subcampeón avanzó a los cuartos de final

Potencial potencial Shan United (Myanmar), Tainan City (Taiwán), SP Falcons (Mongolia), Ezra FC (Laos) o Phnom Penh Crown (Camboya)

Dewa United ahora está en el punto final de sus ambiciones de desempeñarse brillantemente en la arena asiática. Con el apoyo público y la preparación cuidadosa, el objetivo de calificar para la próxima ronda está muy abierto.