Dewa United no logró dominar la corona de Phnom Penh; a continuación se muestra la clasificación del Grupo E de la AFC Challenge League

Tangerang, VIVA – Dewa United No consiguió los tres puntos en el primer partido del Grupo E. Liga Desafío AFC (ACGL) 2025/26. Jugando en el estadio Indomilk Arena, Tangerang, el domingo (26/10), los Tangsel Warriors solo pudieron empatar 1-1 contra representantes de Camboya. Corona de Phnom Penh.

Dewa United empezó bien el partido. Egy Maulana Vikri logró adelantar al equipo local. Pero esa ventaja se desvaneció después de que Moses Dyer anotara el empate para el Phnom Penh Crown. El 1-1 se prolongó hasta el final del partido.

Este resultado coloca al Dewa United en el segundo lugar de la clasificación del Grupo E con un punto. Phnom Penh Crown también tiene la misma cantidad de puntos, que está en tercer lugar, perdiendo solo por diferencia de goles.

Mientras tanto, Tainan City (Taiwán) logró encabezar la clasificación tras vencer al Shan United (Myanmar) por 2-1 en otro partido que también tuvo lugar en el Indomilk Arena.

Los dos goles del Tainan City fueron marcados por Mohamed Sakkouh y Diocounda Gory, mientras que Shan sólo pudo responder con el gol de Ye Min Thu.

Esta derrota dejó al Shan United al final de la clasificación sin ningún punto.

Resultados del partido ACGL Grupo E – Jornada 1

Shan United 1 – 2 Ciudad de Tainan

Dewa United 1 – 1 Corona de Phnom Penh

Clases Medias Grupo E ACGL

Sin Tim Main SG Punto

1 Ciudad de Tainan 1+1 3

2Dewa United 1 0 1

3 Corona de Phnom Penh 1 0 1

4 Shan United 1-1 0

Dewa United todavía tiene la posibilidad de liderar la clasificación si logra ganar en el próximo partido. Se enfrentarán a Tainan City el miércoles (29/10) a las 19:00 WIB. En otro partido el mismo día, Phnom Penh Crown se enfrentará a Shan United a las 15:00 WIB.

Este segundo partido será un impulso importante para que el Dewa United mantenga sus posibilidades de clasificarse para la siguiente fase.