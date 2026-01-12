Dewa United mata a Persijap, PSBS destruye Bhayangkara FC

VIVA – Superliga La temporada 2025/2026 presenta un festín de goles en la semana 17. Dewa United Y PSBS Ambos Parecía poderoso con una victoria aplastante sobre sus respectivos oponentes, el lunes 12 de enero de 2026.

Dewa United triunfó en silencio persijap Jepara con un contundente marcador de 3-0 en el estadio Gelora Bumi Kartini. Jugando como equipo visitante, el equipo de Jan Olde Riekerink se mostró agresivo desde el primer minuto.

La ventaja del Dewa United se creó rápidamente en el minuto nueve. Messidoro abrió el marcador tras aprovechar un error de pase de un jugador de Persijap que fue aprovechado por Kafiatur Rizky. Messidoro completó a la perfección el pase de Kafiatur.

El dominio del Dewa United continúa. En el minuto 39, Alex Martín duplicó la ventaja tras recibir un pase de Messidoro. El 2-0 se prolongó hasta el descanso.

Al entrar en la segunda mitad, Dewa United no relajó sus ataques. Stefano Lilipaly aseguró la victoria de su equipo con el tercer gol en el minuto 50, gracias a una brillante asistencia de Alex Martin.

De hecho, Persijap tuvo varias oportunidades. Sin embargo, su finalización no tan óptima significó que no lograron marcar un gol de consolación. Hasta que sonó el pitido largo, el marcador 3-0 para el Dewa United no había cambiado.

Los tres puntos adicionales hicieron que Dewa United ascendiera al noveno lugar en la clasificación con una colección de 23 puntos. Mientras tanto, Persijap Jepara sigue hundido en la parte inferior de la clasificación.

Mientras tanto, también se produjo una lluvia de goles en el Estadio Maguwoharjo. PSBS Biak parecía loco y devastador FC Bhayangkara 4-1.

Aunque el Bhayangkara FC parecía dominante al comienzo del partido, el PSBS parecía efectivo. El primer gol se creó en el minuto 24 gracias a una acción espectacular de Sandro Embalo, que agarró un balón salvaje con un acrobático zurdazo.

El PSBS es cada vez más imparable. Mohcina Hassan Nader duplicó la ventaja en el minuto 37, seguido del gol de Ruyery Blanco en el minuto 44. El desastre para el Bhayangkara FC se hizo más completo después de que Luquinhas anotara el cuarto gol del PSBS en el minuto 45+7.

Una ventaja de cuatro goles en la primera parte hizo que el PSBS jugara con mayor libertad en la segunda parte. El Bhayangkara FC finalmente marcó el gol del honor gracias a Ilija Spasojevic en el minuto 88.

El 4-1 cerró el partido y confirmó el dominio del PSBS Biak esta semana.