Dewa United Enter Pot 1 AFC Challenge League 2025/26, este es su potencial oponente en la fase grupal

Serang, Viva – Dewa United Ciertamente será uno de los principales equipos en AFC Challenge League 2025/26 después de ingresar a Pot 1 para la región oriental (zona este). El dibujo de la fase de grupo de torneo se llevará a cabo en Malasia el 28 de agosto de 2025.

En la fase grupal, la región oriental se dividirá en dos grupos, a saber, el Grupo D y el Grupo E. cada grupo será lleno por cuatro equipos de lotería de las cuatro ollas disponibles. Los partidos de fase grupal en la región oriental están programados para el 26 de octubre, el 29 de octubre y el 1 de noviembre de 2025.

De las regulaciones aplicables, solo el campeón del grupo y el segundo lugar en cada grupo tienen el derecho de entrar en los cuartos de final.

Posibles oponentes de Dewa United

Como ocupante POT 1 con Manila Digger (Filipinas), Dewa United no conocerá a otros equipos POT 1 en la fase grupal. Es decir, sus oponentes potenciales provienen de Pot 2, Pot 3 y Pot 4.

Pot 2: Preah Khan Reachy Rieng, Shan United

Pot 3: Ciudad de Tainan (Taiwán), SP Falcons (Mongolia)

Pot 4: Ezra FC (Laos), Phnom Penh Crown (Kamboja)

Con este formato, Dewa United tiene el potencial de enfrentar una combinación de equipos del sudeste asiático y el este de Asia. Oponentes como los campeones defensores de la Liga Svay Rieng Camboya o el gigante de Myanmar Shanmar United pueden ser una prueba difícil en la fase grupal.