Dewa United en el Grupo E, esta es una división completa de la fase grupal

Serang, Viva – AFC anunció oficialmente la división grupal para la competencia AFC Challenge League 2025/26. El tercer torneo de castas en el nivel del club asiático trae 20 clubes de varios países asiáticos que se dividen en dos zonas: East Zone (East) y West Zone (West).

Representante indonesio, Dewa United Banten, incorporado en la zona del Grupo E Timur y será la anfitriona de la fase grupal celebrada en el Banten International Stadium, del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2025. Compizarán por dos boletos para las fallas de cuartos.

La siguiente es una división completa de la Fase 2025/26 de la AFC Challenge League:

Zona Oriental (este)

Grup D

Manila Digger FC (Filipinas) – Anfitrión

Llegue a Svay Rieng para

SP Falcons (Mongolia)

Ezra FC (Laos)

Grupo de

Dewa United FC (Indonesia) – Anfitrión (Banten International Stadium)

Shan United (Myanmar)

Tainan City FC (Taiwán)

Phnom Penh Crown (Camboya)

Zona occidental (oeste)

Grup a

Edad de Oro (Turkmenistán)

Al Shabab Club (Omán)

FC (Bután) – Anfitrión del hogar

FC Abdysh-ATA (Kirgistán)

Grup B

Alcurity Club (Omán)

Al Ansar FC (Líbano)

Kuwait SC (Kuwait) – Anfitrión

Bashundhara Kings (Bangladesh)

Grup C

FC Walwowing (Tayikistán)

SAFA SC (Líbano)

Al Arabi SC (Kuwait)

FC Muras United (Kirgistan) – Anfitrión

Formato de competencia

Número de grupos: 5 grupos (2 en el este, 3 en el oeste)

Duración de fase: 26 de octubre – 1 de noviembre,

Anfitrión: cada grupo se juega en una ubicación centralizada

El equipo aprobó: los 2 mejores equipos del Grupo D y E avanzaron a las fallas de cuartos, mientras que del Grupo A a C fueron tomados 3 campeones del Grupo y el mejor corredor

Dewa United lleva una orgullosa misión de Indonesia en este evento. Con el estado como anfitrión, se predice que tendrán una gran oportunidad de entrar en la ronda de nocaut. El apoyo total del público Banten será una fuerza adicional en su lucha en el escenario asiático.