Dewa United desafía a los representantes filipinos en los cuartos de final de la AFC Challenge League

Tangerang, VIVA – Dewa United avanzó oficialmente a los cuartos de final Liga Desafío AFC 2025/26 como campeón del Grupo E. El equipo apodado Banten Warriors se enfrentará a representantes de Filipinas, Excavador de Manilaquien se clasificó como subcampeón del Grupo D.

El partido de cuartos de final se disputará a doble partido. El partido de ida está programado para el 4 y 5 de marzo, mientras que el partido de vuelta tendrá lugar del 11 al 12 de marzo de 2026.

Victoria sin dudas sobre Shan United

La certeza del Dewa United de avanzar a los cuartos de final se obtuvo después de una aplastante victoria por 4-1 sobre el Shan United en el último partido de la fase de grupos que se celebró en el Indomilk Arena, Tangerang, el sábado 1 de noviembre de 2025.

Aunque ya han confirmado su pase a la fase eliminatoria, el equipo dirigido por Jan Olde Riekerink todavía parece lleno de ilusión por conseguir la primera posición en la clasificación.

jugadores del Dewa United Foto : https://x.com/dewaunitedfc

Dewa United abrió una rápida ventaja a través de Egy Maulana Vikri en el minuto 10. Diez minutos más tarde, Egy volvió a desempeñar un papel importante al dar una asistencia a Jaja que duplicó la ventaja hasta el 2-0.

Hacia el final de la primera parte, Shan United redujo el marcador gracias a Matheus Souza en el minuto 42. Sin embargo, el dominio del Dewa United volvió a ser visible en la segunda mitad.

Penalti de Messidoro y primer gol de Struick

Al entrar en la segunda mitad, Dewa United recibió un penalti tras una infracción en el área prohibida. Alexis Messidoro, quien actuó como ejecutor, cumplió perfectamente con su deber en el minuto 58 para poner al equipo adelante 3-1.

Tres minutos después, Rafael Struick aumentó la ventaja a 4-1. Este gol fue el primer gol de Struick desde que se unió al Dewa United.

Los tres puntos adicionales permitieron al Dewa United cerrar la fase de grupos con siete puntos, superando por diferencia de goles al Phnom Penh Crown, que ocupaba el segundo lugar.

Con el estatus de ganador del grupo, Dewa United actuará primero como equipo visitante cuando se enfrente al Manila Digger en el partido de ida. Se prevé que el partido será reñido, teniendo en cuenta que ambos equipos mostraron actuaciones impresionantes en la ronda preliminar.

La victoria sobre Shan United fue un capital valioso para que Dewa United mantuviera el impulso. Se espera que la brillante actuación de Egy Maulana Vikri, Messidoro y Struick vuelva a marcar la diferencia ante los representantes de Filipinas.