Yakarta, Viva – Súper liga 2025/26 regresó el viernes 22 de agosto de 2025, con tres emocionantes partidos listos. Se llevará a cabo una competencia apretada en varios estadios, incluido un duelo atractivo entre Dewa United Pelea de banten fc Persik Kediri.

Programa de partidos de hoy (22 de agosto de 2025)

Semen Padang FC vs PSM Makassar

Inicio: 15.30 WIB

Detener: H. y Salim

Transmisión en vivo: Vidio [LINK STREAMING]

Arema FC vs Bhayangkara Precision Lampung FC

Inicio: 15.30 WIB

Estadio: Kanjuruhan

Transmisión en vivo: Indosiar, Vidio [LINK STREAMING]

Dewa United Banten FC vs Persik Kediri

Inicio: 19.00 Wib

Estadio: Banten International Stadium

Transmisión en vivo: Indosiar, Vidio [LINK STREAMING]

Enfoque del partido: Dewa United Banten vs Persik Kediri

El partido en el Banten International Stadium será una gran preocupación. Dewa United, ahora conocido por el apodo de Banten Warriors, está luchando por aumentar después de tragar dos derrotas sucesivas al comienzo de la temporada. Se espera que el apoyo total del público de Banten sea energía adicional para los niños de crianza Jan Olde Riekerink para ganar la victoria inaugural.

Sin embargo, los oponentes enfrentados no son un equipo descuidado. Persik Kediri parecía bastante consistente en los dos primeros partidos y estaba decidido a continuar la tendencia positiva. Se prevé que este duelo tenga lugar ferozmente porque ambos equipos están mirando igualmente puntos completos.

Los fanáticos del fútbol nacional pueden ver todos los partidos de la Super League hoy a través de transmisiones en vivo en vivo y transmisión de plataformas de video.