Dewa 19 All Stars 2.0 Concert Special Invitado, Steve Vai listo para sacudir a Yakarta!

VIVA – Felices noticias para los titulares de boletos concierto Dewa19 con All Stars 2.0 «en el estadio principal de Bung Karno (SUGBK), Yakarta el sábado 6 de septiembre de 2025. Ahmad Dhani y sus amigos llegarán a una estrella invitada más especial que no es menos popular en el mundo de la música, a saberlo, los guitarrios Steve Vai.

Leer también: No es un concierto ordinario, Ahmad Dhani se aseguró de que Dewa 19 hazaña. Allstars 2.0 se convierte en un evento cultural



Esta buena noticia se suma a la lista de legendarios músicos del mundo que compartirán el escenario con Dewa 19, lo que hace de este concierto uno de los momentos históricos en la industria de la música indonesia.

Steve Vai es uno de los guitarristas más influyentes en la historia de la música moderna con una carrera de más de cuatro décadas. Conocido como virtuoso con técnicas complejas e innovadoras de juegos de guitarra, Steve Vai comenzó su carrera con Frank Zappa antes de unirse a Alcatrazz, David Lee Roth, a Whitesnake.

Leer también: Rahat Fateh Ali Khan está listo para celebrar un concierto con el hijo, & nbsp; Aparece la música clásica de Qawwali a la canción de Bollywood



Ha ganado varios premios prestigiosos, incluidos los Premios Grammy, y es visto como un ícono que revoluciona los juegos de guitarra del mundo. Su presencia en el escenario de Dewa 19 con All Stars 2.0 será una rara oportunidad para que el público indonesio presencie la acción escénica de un verdadero maestro.

Para obtener información, Nuno Bettencourt no puede venir a Yakarta porque el horario está en conjunto con el concierto «reuniendo masas, un tributo a Ozzy Osbourne» en Nueva York, un concierto de respeto a la vida conmemorada, el legado y la música de la leyenda del mundo Ozzy Osburne.

Leer también: Coordinación a la Policía Nacional, el DPR pidió pagar las regalías antes de que se emitiera el permiso de concierto



Pero con la presencia de Steve Vai en Yakarta es un momento raro y muy valioso para los conocedores de la música patria. A lo largo de su carrera, se sabe que Steve Vai a menudo aparece en el escenario del principal festival del mundo, y ahora Baladewa y Baladewi tienen la oportunidad de presenciar la acción de la etapa de un guitarrista considerado uno de los maestros de la música mundial.

«La presencia de Steve Vai es un gran honor para Dewa 19 y, por supuesto, para los espectadores en Indonesia. No es solo un guitarrista, sino una leyenda de la vida con un extraordinario viaje de música. Este concierto será una experiencia inolvidable para todos los presentes en GBK», dijo Ahmad Dhani en su declaración, citando el viernes 5 de septiembre de 2025.

Concierto de boletos «Pertamax Turbo presenta las Legends Rockstar Live in Yakarta – Dewa19 con All Stars 2.0» en algunas categorías se han agotado. Actualmente todavía está disponible en cantidades muy limitadas para ciertas categorías.

Se recomienda a la audiencia que realice una compra inmediatamente antes de que finalice la disponibilidad de boletos. También disfrute de la oportunidad de obtener descuentos de hasta un 40% durante el período de promoción.