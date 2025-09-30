Devuelve 39 libros de los disturbios sospechosos cuyos contenidos han sido llamados comprensión del anarquismo, la policía nacional reveló la razón …

Yakarta, Viva – Polri Reclamando su compromiso de defender los principios de derecho y el respeto por los derechos humanos.

Leer también: Hacer una broma, el oficial de Zaskia Adya La Meca fue maltratado por un soldado solo por



Esto fue transmitido por el Jefe de la Oficina de Información de Relaciones Públicas de la División de Relaciones Públicas, Brigadier General de la Policía Trunoyudo Wisnu Andiko, relacionado paso Policía regional de Java Oriental que ha regresado 39 libro pertenecer al para sospechar disturbios.

«La Policía Nacional se asegura de que cada paso de la investigación se realice de manera objetiva, profesional y proporcional. Después de una evaluación en profundidad por parte del investigador, se concluyó que los libros no tenían conexión directa con los delitos penales», dijo, el martes 30 de septiembre de 2025.

Leer también: La empleada Zaskia Adya La Meca fue maltratada por la motocicleta, el autor que era oficialmente sospechoso





Karopenmas Polri División de Relaciones Públicas General General Trunoyudo Wisnu Andiko

El ex jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta explicó que el regreso de este libro es una implementación del Artículo 46 Párrafo (1) Carta A del Código de Procedimiento Penal, que estipula que los bienes confiscados que no están relacionados con los delitos penales deben ser devueltos a sus propietarios.

Leer también: IPW: El cargo de los derechos prerrogativos del jefe de policía nacional, la policía nacional debe ser sólida



«Esta decisión es una forma de profesionalismo de investigadores para garantizar los derechos de las partes durante el proceso legal. Cuando la evidencia no es relevante para el caso, debe devolverse como una forma de respeto por los derechos del propietario», dijo.

Además, explicó que los resultados del proceso de investigación inicial se llevaron a cabo únicamente en beneficio del investigador, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 184 del Código Penal y el Párrafo 39 (1) Carta D del Código Penal, para garantizar que todos los elementos supuestamente tuvieran una conexión con los actos criminales se pudieran examinar por completo.

«La confiscación es parte del proceso legal. Pero después de un análisis posterior, los investigadores se aseguran de que los libros no sean relevantes para los actos penales. Por lo tanto, todos han sido devueltos a los propietarios o familias de cada 29 de septiembre de 2025», dijo.

Afirmó que este paso refleja el compromiso de la Policía Nacional en la realización de procesos legales en un transparente, responsable y de acuerdo con las reglas legales.

«Queremos que la comunidad comprenda que cada acción del investigador tiene una base legal. La Policía Nacional no poseerá ni confisará bienes que no estén relacionados con actos penales», dijo.

También hizo hincapié en que el proceso de investigación de elementos que se demostró que tenían una conexión con el delito penal continuó, y la policía nacional se comprometió a mantener la confianza pública a través de la aplicación de la ley transparente y solo.

«La Policía Nacional continúa trabajando al defender el principio de certeza legal, respeto por los derechos humanos y la transparencia al público. Esto es parte de nuestra responsabilidad como instituciones de aplicación de la ley», dijo nuevamente.

Anteriormente, los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal General (Ditreskrimum) de la Policía Regional de Java Oriental (Policía Regional de Java Oriental) confiscaron docenas de libros de 18 sospechosos en los disturbios que quemaron la estación de policía de Waru y perseguieron a la policía. Polda llama a los libros para comprender el anarquismo.

Según lo informado por Viva East Java, los libros incautados incluyeron a Karl Marx de Franz Magnis-Suseno, anarquismo de Emma Goldman, querariamente la estrategia de guerra de guerrillas de Guevara, a las historias de los dictadores de Jules Archer. Los libros fueron confiscados del sospechoso GLM (24 años), un residente de Surabaya.

El Director del Comisionado de Investigación Penal de la Policía Regional de Java Oriental, Comisionado de Policía, Widi Atmosko, explicó que GLM fue nombrado sospechoso por atacar a los agentes de policía. El video al actuar viral en las redes sociales.

«A partir de este arresto se desarrolló, resulta que el GLM sospechoso cuando realizamos una búsqueda encontró libros lectura entender el anarquismo. Entonces, buscamos en el sospechoso de GLM que reciba un anarquismo que lee libros «, dijo el comisionado Pol Widi Atmoko en la sede de la Policía Regional de Java Oriental, el jueves 18 de septiembre de 2025.

También hay un libro sobre el comunismo que también fue confiscado del sospechoso en el quemador de la estación de policía de Waru, Sidoarjo. La Policía Regional de Java Oriental ahora explora si los libros también afectan la mentalidad de los perpetradores para llevar a cabo acciones anarquistas.

«Esto está en esta existencia de este libro de lectura, ya sea que afecte la perspectiva de una persona para que esté haciendo acciones anarquistas», dijo Widi.

En este caso, un total de 18 personas fueron nombrados sospechosos, que constan de 8 actores adultos y 10 actores menores de edad. Fueron acusados ​​en virtud del Artículo 170 del Código Penal con respecto a la violencia contra las personas o bienes, con la amenaza de encarcelamiento por un máximo de 5 años y 6 meses.