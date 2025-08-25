Devon Walker sale ‘SNL’ después de tres temporadas

Después de tres temporadas, Devon Walker ha salido del elenco de «Saturday Night Live».

Walker compartió las noticias en una publicación de Instagram el lunes, en la que expresó sentimientos encontrados sobre la serie de bocetos nocturnos. En una diapositiva de la publicación, una captura de pantalla de una nota escrita en una computadora, escribió: «El programa y yo hicimos tres años juntos, y a veces era realmente genial. A veces era tóxico como el infierno», escribió en la publicación. «Pero hicimos lo que aprovechamos al máximo lo que era, incluso en medio de toda la disfunción. Hicimos una familia jodida».

No está claro si fue la elección de Walker dejar el programa, una pregunta que Walker se burla de su publicación. La nota de la computadora que contiene su declaración se titula: «Espera … ¿renunció o fue despedido?»

Vea el texto completo de la declaración de Walker a continuación.

Para mí, los trabajos en esta industria se sienten como un montón de pequeños matrimonios. Algunos de ellos duran mucho tiempo si tenemos suerte, pero la mayoría de ellos son fugaces. Permanente hasta que no lo son. Ese es el trato. Sabes qué es cuando te registras.

El programa y yo hicimos tres años juntos, y a veces fue realmente genial. A veces era tóxico como el infierno. Pero hicimos lo que aprovechamos al máximo lo que era, incluso en medio de toda la disfunción. Hicimos una jodida familia.

Más que nada, estoy muy feliz de haberlo hecho con Gary y Alex. N—– ¡Realmente pasó de correr un show de bar a trabajar juntos en 30 Rock! Es algo hermoso. También parezco cubierto en esa imagen y siento que es importante que la gente sepa lo que tengo que pasar.

De todos modos, soy para ir a Japón. Cuando regrese, intento estar en un drama de prestigio. Idealmente, algo con Julianne Moore. Espero que se queden hidratados y obtengan algo de dinero hoy.