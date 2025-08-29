Devon Walker responde al soporte de los fanáticos de ‘SNL’ después de dejar el programa

Devon Walker ha respondido al apoyo de «Saturday Night Live«Los fanáticos después de anunciar que está saliendo del programa después de tres temporadas.

«Ohhh, mis hijos», escribió un usuario de las redes sociales que publicó fotos de Walker con Michael Longfellow, que también deja «SNL» después de tres temporadas. «Los deseo a ambos nada más que lo mejor», agregó el fanático, usando una cara triste y emojis de corazón.

Caminante Rocio de nuevo x«Todos actúan como si muramos jajaja, solo obtenemos diferentes trabajos».

Walker, que era conocido en «SNL» por sus impresiones de Eric Adams y Michael Strahan, se encuentra entre los cuatro miembros del elenco que no regresarán para la próxima 51ª temporada del programa, que se estrenará en NBC el 4 de octubre. Anunciando su partida En Instagram el 25 de agosto, Walker escribió: «El programa y yo hicimos tres años juntos, y a veces era realmente genial. A veces era tóxico como el infierno. Pero hicimos lo que aprovechamos al máximo lo que era, incluso en medio de toda la disfunción. Hicimos una familia follada».

Anuncio de Emil Wakim Siguió, como escribió el novato de la temporada 50: «No volveré a SNL el próximo año. Fue un golpe de llamado para recibir, pero estoy muy agradecido por mi tiempo allí», escribió Wakim en su anuncio. «Cada vez que escaneé en el edificio, pensaba lo loco que es ir al trabajo allí. Era la experiencia más aterradora, emocionante y gratificante de mi vida y lo extrañaré mucho y todas las personas brillantes que trabajan allí que lo hicieron sentir como un hogar».

Amarillo escribió sobre su salida«No regresará para una cuarta temporada en SNL. Ojalá lo estuviera, así que va. Fueron los mejores tres años de mi vida hasta ahora. No siento nada más que gratitud por la experiencia y todos los que están allí. Lorne, me diste el mejor trabajo del mundo y cambié mi vida. Incluso te puses a mi madre en la televisión. No comienzas a cubrirla, pero gracias. Te lo extraño.

El jueves por la tarde, Variedad informó que Heidi Gardner también está dejando «SNL» después de ocho temporadas. Ella era la miembro del reparto actual de la Temporada 50 de la Temporada 50 de más tiempo y era conocida por sus personajes de «Actualización de fin de semana», incluido el crítico de cine adolescente Bailey Gismert y Angel, «la novia de cada boxeador de cada película sobre boxeo».

«Saturday Night Live» regresa en NBC el 4 de octubre.