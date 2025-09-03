Devon Walker dejó ‘SNL’ y por qué el programa puede ser ‘tóxico’

Ha pasado poco más de una semana desde Devon Walker izquierda «Saturday Night Live«Y está listo para hablar sobre su mandato de tres años en el programa.

El cómic y el actor, mejor conocido por interpretar a Eric Adams en el espectáculo de comedia de bocetos, sentimientos mixtos compartidos sobre «SNL» mientras anunciaba su partida, escribiendo: «A veces era realmente genial. A veces era tóxico como el infierno … aprovechamos al máximo lo que era, incluso en medio de toda la disfunción. Hicimos una familia follada».

Pasando vueltas por Madison Square Park el martes por la tarde, Walker le dice Variedad En una entrevista, «Estoy muy agradecido de haber estado en el programa. Estaré eternamente agradecido, por las partes buenas y las partes malas. Me alegra haber visto cuál es ese lugar».

Acaba de ser de grabar un episodio de su podcast, «My Favorite Lyrics», una empresa independiente que Walker dice que ahora está cortejando a la distribución. En los últimos días, también ha tenido conversaciones con productores y serpentinas sobre su próximo movimiento.

«Quiero contar historias, y quiero contar las mías. Quiero hacer cosas que se sientan honestas y fiel a mí», dice. «Sketch nunca ha sido el medio al que más me atrajo, así que estoy emocionado de ingresar a proyectos de cine y televisión donde puedo expandir lo que he estado tratando de hacer creativamente».

Su partida de «SNL» se encontró con una fuerte reacción de los fanáticos, hasta el punto de Publicado en x«Todos actúan como si muramos jajaja, solo obtenemos diferentes trabajos». ¿Qué hiciste con la efusión de apoyo?

Lo aprecio, porque si estás triste por eso, eso significa que hice algo que significaba algo para ti, que es lo más importante para mí. Hago esto, primero, porque lo disfruto y, segundo, porque cualquier artista espera que las cosas que hagan resuenan con la gente. Respeto que la gente esté triste, pero creo que el nivel de tristeza se siente un poco tonto. Todavía estoy aquí. Todavía voy a hacer cosas. El espectáculo es, por su naturaleza, un trabajo temporal. El espectáculo está hecho para quedarse. Lo dejé, pero no voy a ir a ningún lado.

Has dicho que su salida fue una decisión mutua entre usted y el programa. ¿Te sientes satisfecho con tu tiempo en «SNL»?

Me siento satisfecho con mi tiempo en el programa. Tengo que hacer esto que quería hacer, que es hacer cosas con algunos de mis amigos. La vida puede ser divertida, porque cuando comencé en comedia, en ningún momento me gustó, «Tengo que subirme a ‘SNL’.» Si no eres Tina Fey o si no estuviste allí durante 10 años, hay una inclinación para que la gente sea como, «no cumplió su potencial» o lo que sea. Pero para mí, el hecho de que llegué allí y me quedé durante unos años es más allá de un éxito para mí. Es más de lo que esperaba. No tengo reparos con la cantidad de tiempo que hice.

Para la mayoría de las personas, entrar en la sala de audiciones es una gran victoria en sí misma.

Solo llegar a esa etapa es una gran cosa. Además, en ese programa como stand-up, parece que era un muy buen golfista de secundaria, y quería obtener una beca. Y una universidad dice: «Realmente no hacemos golf aquí, pero eres bueno para balancearse. ¿Por qué no juegas béisbol?»

Usted «feliz Gilmore» lo hiciste.

¡Sabes lo que estoy diciendo! Aprendí a hacer esta nueva cosa en esta legendaria institución, el más alto nivel de comedia de bocetos. Golpeé las probabilidades de una manera realmente loca. Me siento muy orgulloso de mí mismo de haber estado en el programa en absoluto.

En tu publicación, escribiste que a veces «SNL» era «tóxico como el infierno». ¿El programa debe ser así para que sea «SNL»?

No, no creo que el programa deba ser así.

¿Qué pasa con el programa específicamente es tóxico?

Si lee sobre el programa, si tiene conocimiento de ello, ciertamente puede captar cosas que son tóxicas al respecto. El programa no ha cambiado mucho en todos los años que lo han estado haciendo. Hay cosas que ocurrieron en el programa de las que no hablaría de forma gratuita. Hay muchas cosas que todavía estoy tratando de encontrar la avenida correcta sobre las que entrar en detalles.

Creo… [long pause] Hay una medida de la humanidad de la que el programa podría beneficiarse. Lo que termina sucediendo durante el verano es a menudo a las personas que se quedan colgadas con decisiones de gran vida, personas que intentan iniciar familias o comprar casas, y no hay noticias del programa sobre si tienen su trabajo. El programa no les dirá todo el verano y luego terminará disparándolos cuando hayan habido meses tratando de resolver su situación. Esa no era mi situación, pero he sabido de situaciones en las que eso ha sucedido. Si hay algo que espero para el futuro del programa, es que se podría agregar una pizca de humanidad. Entiendo que es un negocio de espectáculos y es un cutihroat, pero las personas tienen vidas, y las personas merecen saber el estado de su trabajo en una coyuntura razonable. A la mayoría de las personas se les dice que volverán a trabajar en una semana.

Desde el punto de vista de un extraño, parece que el programa requiere un cierto nivel de rendición. Tienes que darte todo el yo al espectáculo, e imagino que es difícil cuando se trata de planificar tu futuro o perseguir otros proyectos.

Sí, eso es cierto. Dedicarse al compromiso del tiempo del programa es solo parte de él, y debe estar en línea con eso o no. Pero nuevamente, en la medida de la transparencia y la claridad sobre el empleo de las personas … somos seres humanos. Tenemos comida para poner sobre la mesa. Algunos de nosotros apoyamos a otras personas en nuestras vidas, y no estamos ganando millones de dólares en el programa. No es como si estuviéramos buenos indefinidamente una vez que nos vamos.

¿Cuál fue la lección más valiosa que aprendiste en «SNL»?

Para ir con mi instinto cómodamente. Hay tantas decisiones que debes tomar y no mucho tiempo, y el programa te enseña a no ser precioso y confiar en tus instintos. Para muchos de nosotros, nuestros instintos son lo que nos llevó al programa.

¿De qué estás más orgulloso de tu tiempo en el programa?

Lo que la gente me habla más es la función de «actualización de fin de semana» que hice con James Austin Johnson llamado «Milly Pounds y Shirty» quienes son estos dos raperos británicos intolerantes a la lactosa. Tengo que hacer un «Actualización de fin de semana» como Draymond Green que reunimos en menos de 24 horas, y escuché que Draymond lo vio y le gustó.

Michael Che y Devon Walker como Eric Adams en «Saturday Night Live»

Will Heath/NBC a través de Getty Images

¿Alguna vez escuchaste de Eric Adams sobre tu impresión del alcalde?

¡Ja! No, no escuché de Eric Adams. Creo que tiene algunos peces más grandes para freír en este momento. Ha estado ocupado.

¿Alguna vez intentaste ponerlo en el programa?

No lo hice, pero no puedo tomar ese tipo de decisiones.

A lo largo de los años, varios alumnos negros de «SNL» se han pronunciado sobre sentirse aislado o reducido a roles estereotipados mientras están en el programa. Algunas personas creen que «SNL», históricamente, no ha apoyado a sus miembros del elenco de POC, así como a sus coprotagonistas blancas. ¿Esa noción te resuena?

Esto es lo que diré sobre eso: investiga. Haga su investigación y llega a su propia conclusión. No creo que debería ser difícil encontrar donde aterrice en eso.

¿Puedes hablar sobre tu experiencia en la temporada 50? No solo fue un aniversario histórico para «SNL», sino que también fue un año electoral. ¿Fue difícil destacarse entre el aluvión de estrellas invitadas de la lista A y celebraciones de aniversario?

Eso es solo parte del territorio. Aprendes a soportar eso. ¿Es difícil? Sí, el espectáculo siempre es difícil. Eso le agregó una capa adicional. Al menos en la historia reciente, hay un precedente que el programa traerá invitados que creen que atraerán globos oculares. Si es entre un miembro del elenco y una celebridad X, entiendo por qué el programa elige a la celebridad.

La semana pasada, un puñado de miembros del elenco dejó «SNL» y un puñado se han unido. ¿Hay algún consejo que le darías a alguien que recién está entrando en la bestia?

Haz las cosas que te sienten más verdaderas. Haga las cosas que se sienten lo más cerca posible de su sensibilidad. Puede haber algunos aspectos de su creatividad que no están completamente en línea con lo que el programa quiere hacer, pero en «SNL» y, en general, cuanto más cerca pueda ser su verdad como artista, más satisfecho se sentirá. ¿No preferirías balancearse y perderte hacerlo a tu manera que tratar de conformar o encajar en algo que no es fiel a tu voz?

Pienso en Tim Robinson, quien a veces luchaba por poner las cosas en el aire en «SNL» y luego me fui y creó «Creo que deberías irte», que ahora se considera su propio tipo de institución de comedia.

Hay un montón de ejemplos de personas que terminaron sin tener las carreras más ilustres en «SNL». He visto a personas muy talentosas ser enterradas en el show por una razón u otra. En última instancia, el espectáculo no es el mundo entero. Para algunas personas, una vez que te vas y haces lo siguiente, puedes darte cuenta de la mejor versión de ti mismo. Julia Louis-Dreyfus es una de las grandes actrices cómicas de nuestro tiempo, y el famoso «SNL» no era el lugar para que ella mostrara lo que podía hacer. Obviamente, eso no significa que no fuera capaz o talentoso. Solo había cosas en ese lugar específico que no se alinearon. Ese es el caso para mucha gente. Hay muchas más personas que tuvieron el mandato de Julia en el programa que Bill Haders. Eso es el valor atípico.

Hablemos de lo que ha planeado a continuación.

Lo bueno ahora es que todo está abierto. [Former “SNL” writer] Gary Richardson y yo tenemos un proyecto cinematográfico que escribimos que vamos a filmar en las próximas semanas. Ir de gira siempre es una posibilidad. Podría hacer una gira de primavera.

Usted indicó que estaba interesado en buscar proyectos dramáticos. ¿Qué te atrae a eso?

Sería algo interesante experimentar. Mi amigo José Acevedo filmó un cortometraje llamado «Baquiné Friends Forever» y interpreté al personaje principal. Disfruté llegar a golpear a otro lado. Hacer stand-up y bosquejar se trata de reír, que es algo que disfruto, pero es divertido explorar la gama completa de emociones humanas. Aparentemente, la gente lee mi publicación de Instagram porque voy a tener algunas reuniones con la gente sobre ingresar al dramático espacio. Netflix golpeó a mi equipo y dijo: «Te escuchamos Dev, hablemos».

Dijiste anteriormente que hay aspectos de tu experiencia «SNL» de la que no hablarías de forma gratuita. ¿Eso significa que planeas contar tu historia de «SNL» en una hora de pie?

Tal vez. Hay mucho en esa historia. No sé cómo o cuándo decidiría decirlo todo el camino, pero sí … no será gratis cuando llegue.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.