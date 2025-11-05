¡Devoción de Hyunwoo Thomas Kim!







En 2014, cuando el productor nacido en Corea del Sur y educado en Estados Unidos, Hyunwoo Thomas Kim (Thomas), había trasladado su firma cinematográfica, Kross Pictures, de Los Ángeles a Seúl, recibía regularmente correos electrónicos de un «Balaji» en Bombay.

Suponiendo que todavía haya algo de spam, dudo que Thomas alguna vez haya abierto el correo de esta empresa llamada Balaji. Parecía legítimo. Thomas posee los derechos de filmación globales del bestseller japonés de Keigo Higashino, The Devotion of Suspect X (Devotion).

coreano, japonés, película china cuyas adaptaciones han encabezado las listas de taquilla nacionales. Los chicos de Balaji querían comprarlo para una nueva versión en hindi.

La forma en que funciona para Thomas como productor, que compra derechos de películas/series/libros/IP, reúne proyectos es que, ante todo, desea saber quién dirigirá antes de subirse al proyecto.

El director adjunto de Devotion fue Sujoy Ghosh. Thomas vio Kahaani (2012) de Ghosh y quedó muy impresionado. Por lo tanto, vino a Mumbai, “por primera vez en la India”, para reunirse con el director y los ejecutivos.

Lo que vio, me cuenta, lo dejó asombrado: “Por un lado, todo el mundo habla inglés, lo que significa que es fácil hacer negocios. coreanosEn general, no sé nada sobre la India. ¿A cuántos de ellos ves caminando por aquí (como turistas)? Ninguno.»

La segunda cosa que habría notado es la gran cantidad de películas coreanas que continúan siendo inspiradas/copiadas al hindi – desde, en particular, Oldboy (2003) de Park Chan-wook como Zinda (2006) de Sanjay Gupta – que la industria cinematográfica de Seúl todavía simplemente no conoce ni le importa.

Thomas instaló una oficina en Mumbai, en 2015, basándose en una hipótesis, me cuenta, en la sala de conferencias de SV Road de su empresa: Bandravástago.

«Pensé que India tiene un mercado enorme, grandes directores, actores… Lo que le falta son escritores del calibre de Corea. Había un vacío que llenar. Al principio, la gente pensó que estaba loco por gastar tanto tiempo y dinero». [in Mumbai]. O que tenía novia en la India.

Durante la última década, Thomas ha producido seis largometrajes en la India, en hindiTamil, telugu (basado en películas y guiones coreanos, protagonizados por personajes como Sonam Kapoor, Samantha Ruth Prabhu), además del doblaje de Korean Web Toons, y una serie de reality shows próximos, uno de los cuales, ¡basado en el cricket!

Sus películas de Bollywood han sido encabezadas por Amitabh Bachchan (Te3n de Ribhu Dasgupta, basada en The Montage de Jeong Keun-Seob) y Kareena Kapoor Khan, es decir, Jaane Jaan de Ghosh, la mejor película de Netflix India.

Se basó en Devotion de Higashino, que es como comenzó la historia de Thomas en la India. La respuesta corta a por qué le tomó ocho largos años completar ese círculo es: Drishyam (2013) de Jeethu Joseph, ya inspirado

¡Por devoción!

Thomas consideró demandar a los productores de Drishyam, pero “[Balaji’s] Ekta Kapoor retrocedió”.

Desde entonces, Thomas ha demandado y ganado tres veces por copias no autorizadas de material sobre el que posee derechos, como Miracle in Cell No. 7 (2013) de Lee Hwan-kyung, que se lanzó como un éxito en kannada, Pushpaka Vimana (2017).

El tribunal ordenó medidas cautelares en su contra, después de su presentación teatral. Thomas sonríe: «Me di cuenta de que el sistema judicial indio es justo. Ahora, lo anuncio, una vez que adquiera [rights of Korean content].”

La Primavera Coreana global frente al cine es, de hecho, parte de una Hallyu, o onda K, más amplia, que incluye K-pop, K-dramas, K-belleza/moda, ¡K-todo!

Mi interpretación, basada en el brillante libro de Euny Yong, The Birth of Korean Cool (2014), es que fue iniciada por el gobierno coreano (invirtiendo directamente en películas, bandas, etc., con la exportación de poder blando como instrumento de política estatal) después de la crisis financiera de Asia Oriental de 1997.

En cambio, Thomas me pregunta: «¿Has visto películas coreanas anteriores al 2000? ¡Son terribles!».

Hay un éxito de taquilla, recuerda, el thriller de espionaje de Kang-Je-kyu, Shiri (1999), que abrió la industria cinematográfica coreana: «Las mejores mentes de múltiples campos sintieron que se podía ganar dinero con las películas. Al igual que las grandes corporaciones».

Esto incluía a los guionistas, que se convirtieron en “nombres respetados”. El resultado es que el 80 por ciento del contenido coreano se consume a nivel mundial.

Thomas dice: «A diferencia de India, donde no ha habido un título mundial de gran éxito como Juegos De Calamar o Parasite, porque el talento de escritura en bruto no cumple con los estándares globales. Pero las cosas están cambiando…”

A lo largo de los años, Thomas se queja, ha reunido a algunos de los mejores escritores del cine indio para localizar guiones coreanos: «Les doy un Mercedes Benz. Están acostumbrados a Mahindra. No hay comentarios sobre Mahindra. Pero el calibre es diferente. No ha sido fácil de ejecutar, una vez que se adaptan».

¿Se puede simplemente invertir dinero en ese problema e incluso revertir el comercio de pantallas entre Corea y la India?

Para ser justos, como he observado con Bollywood, se necesita un segundo para desarrollar una idea: el esfuerzo está en construirla. Además, la escritura original es una búsqueda tan laboriosamente personal/solitaria, incluso meditativa, que no puede ser mediada por interminables comentarios/reuniones que a las empresas y a los mandamases de todas las colmenas les encanta, principalmente para sentirse importantes.

Hablando de eso, Thomas es obviamente el bicho raro en las reuniones cinematográficas en Mumbai; el único representante de Seúl. Pero lo toman en serio: «Me he reunido con todos, incluido Shah Rukh Khan, quien fue el primero en enviarme un mensaje sobre un guión».

Asimismo, añade: «Ayer mismo le envié un mensaje de texto a Akshay Kumar, que está en Londres, pidiéndole que viera una película concreta que todo el mundo en la industria conoce. Sujoy [Ghosh] ya ha trabajado en su borrador. Si Akshay está de acuerdo, tenemos un proyecto”.

Eso sería daebak (o premio mayor), como dicen los coreanos.

