Devin White de los Raiders envía un mensaje contundente a Travis Kelce de los Chiefs

El Asaltantes de Las Vegas se enfrentará a la Jefes de Kansas City en la Semana 18 el 4 de enero en el Allegiant Stadium en lo que podría ser el último partido del ala cerrada Travis Kelce.

Kelce ha atormentado a los Raiders durante su carrera, con 131 recepciones para 1,636 yardas y 12 touchdowns en 23 juegos contra los Plata y Negro. para StatMuse. Antes del juego de la Semana 18, el apoyador de Las Vegas, Devin White, habló sobre Kelce y reflexionó sobre la carrera de la estrella de los Chiefs.

«En general, es el mejor», dijo White sobre Kelce (h/t Deportes de Las Vegas hoy). “Creo que será considerado el mejor alguna vez en el juego. tal vez mucho tiempo [from now]alguien puede pasarlo… me siento como el llevar el pastel con sólo su salvación, pudiendo abrirse. La emoción, la arrogancia con la que juega. Creo que eso le ayuda en el camino.

«Simplemente muestra por qué es un favorito de los fanáticos. Es capaz de acumular los Super Bowls, All-Pros y Pro Bowls para llegar al Salón de la Fama. Así que será bueno. Si es su último juego, no lo sé. Pero será bueno jugar contra él y poder competir porque una cosa acerca de él es que es un competidor en el campo. Será bueno ir contra él».

¿Debería Travis Kelce de los Chiefs regresar para una temporada más?

Kelce podría decidir abandonar el juego sin dejar de contribuir, sin ser una sombra de lo que era antes. Esta temporada, el destacado de los Chiefs registró 73 recepciones para 839 yardas y anotó cinco touchdowns en 16 juegos.

Blanco se le preguntó si Kelce debería considerar una temporada más, ya que podría querer terminar su carrera con una mejor nota en lugar de una campaña fuera de los playoffs para Kansas City.

“Consiguió todo lo que desear«, agregó White. «Aaron Donald salió como campeón del Super Bowl. Sentí que era el mejor jugador defensivo de todos los tiempos. Le quedaba mucho más en el tanque. Pero nunca se sabe cuando el chico está lleno. No importa si les queda mucho, ellos obtuvieron mucho dinero, no tienen mucho dinero. Se trata de cómo te sientes mentalmente.

«Sé que eso es algo que evaluará después de la temporada. Si termina, felicidades por la carrera del Salón de la Fama. Si no termina y yo vuelvo aquí, luchemos por algunos años más si vuelvo aquí. Eso es lo que pasa con eso».

Los Raiders buscan asegurar la elección número 1

Si bien este juego, que potencialmente será el último de Kelce, es una buena historia paralela, la principal será si los Raiders pueden perder para asegurarse la primera selección. La reportera de ESPN Brooke Pryor compartió recientemente lo que piensan los propietarios de Las Vegas, incluido Tom Brady, de cara a su último juego del 2025. NFL estación.

“[Raiders] propiedad [is] decirle al cuerpo técnico y a los jugadores que quieren la selección general número uno por encima de todo”. Pryor dijo en un video publicado por ESPN el 30 de diciembre.. “… Las cosas no han ido bien, pero te deja con un sabor amargo en la boca.

“Si eres uno de esos jugadores de los Raiders eso es Escuchar a los propietarios: ‘Mira, no queremos que ganes. Es mejor para nosotros si pierdes y así podremos centrarnos en el futuro.,’ especialmente porque definitivamente hay muchachos en ese vestidor que no son parte de la ecuación futura de los Raiders.

«Realmente no les importa el futuro, pero a Tom Brady y a esos propietarios les gustaría ganar. Les gustaría tener esa selección general número uno cuando el draft esté en Pittsburgh, sólo en un par de meses».