Devendra Fadnavis presentará un libro que rastrea el viaje personal del primer ministro Modi el 24 de octubre







El 24 de octubre se presentará un libro titulado «La misión de Modi», que narra el viaje personal del Primer Ministro Narendra Modi. Ministro Principal de Maharashtra Devendra Fadnavis y el gobernador Acharya Devvrat honrará la publicación del libro escrito por el reconocido abogado y ex periodista Berjis Desai.

El libro, publicado por Rupa Publications, sigue el viaje del Primer Ministro Modi, desde sus años de formación en Vadnagar de Gujarat hasta la oficina del Primer Ministro en Nueva Delhi.

El libro no es simplemente una biografía, sino que podría describirse como una «historia de una idea», donde el autor Berjis Desai analiza el surgimiento del Primer Ministro Modi como instrumento del despertar nacional a pesar de obstáculos insuperables e innumerables desafíos.

En el libro, Desai se centra en las experiencias de Primer ministro Modi durante su infancia y juventud que han dado forma a la filosofía socioeconómica del Primer Ministro y su visión de la gobernanza. El autor ha intentado describir las formas en que el Primer Ministro Modi ha podido elevar la conciencia colectiva de la India garantizando al mismo tiempo una «gobernanza transparente».

Desai describe en su libro el enfoque metódico adoptado por el primer ministro Modi para tomar decisiones trascendentales, como la derogación del artículo 370, entre otras.

El libro proporciona información sobre los esfuerzos realizados por el primer ministro Modi durante el año para fortalecer India posicionarse globalmente como una civilización orgullosa. Desai también analiza los esfuerzos del primer ministro Modi para transformar la India en un estado de bienestar eficiente.

Berjis Desai es un abogado y escritor que vive en Mumbai. Ex periodista de un importante diario gujarati, se jubiló como socio director de una de las principales firmas de abogados de la India. Berjis es autor de varios libros, incluidos los aclamados por la crítica sobre la cultura parsi: «¡Oh! Esos parsis y los Bawaji».

Un elogio anticipado del libro, Industrialist. Anand Mahindra ha dicho: «El Primer Ministro Modi es uno de los líderes más seguidos del siglo XXI. Este libro explora cómo, anclado en un amor inconfundible por nuestro país, ha tratado de elevar su lugar en el mundo con energía implacable».

