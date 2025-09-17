Devano a Reza Rahadian mostrando fotos con Lisa Blackpink, fanáticos de Auto Iri

VIVA – La industria del entretenimiento en el país vuelve a colorear por momentos que ponen a los fanáticos emocionados y celosos. Algunos actores más importantes indonesios, incluidos Devano Danendra, Reza rahadianohasta Fedi Nurilcapturar con éxito un momento raro con un famoso ídolo K-pop, Lisa BlackpinkMientras asistía al Busan International Film Festival (BIFF) 2025 en el Busan Cinema Center, Corea del Sur.

Leer también: La crítica desarrolla Fedi Nuril al Ministro de Religión sobre el salario de los maestros



Esta oportunidad de oro ciertamente no es desperdiciada por las celebridades indonesias. Devano, por ejemplo, parecía muy entusiasta cuando se reunió directamente con Lisa. Incluso compartió un retrato de su unión con el cantante de la canción Rockstar en su cuenta personal de Instagram. La carga fue inmediatamente viral e invitó a varios comentarios de los ciudadanos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Devano Danendra Selfie con Lisa Blackpink

Leer también: Justicia cinematográfica: el veredicto está listo para emitirse en noviembre de 2025, colaboración del director indonesio y coreano



No solo Devano, el actor senior Reza Rahadian y Fedi Nuril también tuvieron la suerte de posar con Lisa en el prestigioso evento. Los tres se ven felices, como si no quisieran perder un momento que solo podría suceder una vez en la vida.

Como se predijo, las cargas de fotos inundaron inmediatamente los comentarios de los fanáticos, ambos fanáticos del actor indonesio y parpadean, el término para los fanáticos de Blackpink. Muchos afirmaron estar celosos y exasperados para ver la cercanía del actor en el país con el ídolo mundial.

Leer también: Haz que se preocupe, Lisa Blackpink sube sus oídos sangrando antes del concierto



«Kelazz King!»

«Los tutores pueden tomar fotos de SM Lisa, no uses AI».

«Vaya, pensé en usar Geminiii Hehhh».

«Anjay finalmente Brok».