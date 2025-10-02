Deuda impagas, agente de gas GLP en Kebon Jeruk asesinado por familiares con un cuchillo de cocina

Yakarta, Viva – la pregunta Deuda Fin de la muerte en Kebon Jeruk, West Yakarta. Un agente gas El GLP con las iniciales SAS (34) fue asesinado por sus propios familiares después de una disputa sobre las deudas.

El incidente sangriento ocurrió en el quiosco víctima En Jalan Patra el martes por la tarde, 30 de septiembre de 2025. Autor enojado Porque sus pertenencias fueron vendidas por víctimas sin permiso primero. Como resultado, los perpetradores estaban decididos a comprar cuchillo La cocina solo es para terminar con la víctima.

El jefe de policía de Kebon Jeruk, el comisionado de policía Nur Aqsha Ferdianto, explicó que los perpetradores y las víctimas todavía tienen relaciones familiares. Durante este tiempo, la víctima alquiló un puesto perteneciente al perpetrador para vender GLP.

«Los perpetradores a menudo piden prestados grandes cantidades de dinero, pero hasta ayer no ha pagado su deuda», dijo Nur AQSA a los periodistas el jueves 2 de octubre de 2025.

El pico de las emociones de la víctima ocurrió cuando vendió el antiguo tanque de queroseno perteneciente al autor. La acción se consideró como compensación porque la deuda nunca fue pagada.

«La víctima dijo: ‘Considero que esto pague sus deudas’. A partir de ahí, los perpetradores se estaban molestando «, dijo.

El perpetrador luego compró un cuchillo de cocina en Patra Market. Con esa arma, fue al puesto de la víctima. Cuando SAS se dobló abriendo el paquete, el cuchillo se conectó inmediatamente a su espalda.

Los residentes que vieron el incidente intentaron romperse y arrestar a los perpetradores. Mientras que la víctima fue llevada de urgencia al hospital, pero su vida no fue ayudada tres horas después.

«La víctima finalmente fue declarada muerta después de haber recibido tratamiento médico», dijo.

Ahora los perpetradores languidecían en la celda de la estación de policía de Kebon Jeruk. Fue acusado bajo el Artículo 355 Subsidiaria 354 del Código Penal con una sentencia máxima de 15 años de prisión.