Detroit Tigers predichos para mirar a los azules, estrellas de los Medias Rojas

El Tigres de Detroit Ciertamente están pensando en el aquí y ahora, ya que la carrera central de la Liga Americana está comenzando a calentarse con solo un mes y medio restante en la temporada. Detroit tiene 70-52 y los ojos en una profunda carrera de playoffs.

Sin embargo, nunca es demasiado temprano para pensar en la temporada baja y en cómo beneficiar a una lista, que, para los Tigres, ciertamente podría usar algunos murciélagos de poder en el lado izquierdo del campo. Detroit estaba vinculado con muchos enormes nombres de agentes libres la temporada baja, pero nunca podría hacer que firmen, y esa podría ser la señal de la oficina principal para ser un poco más agresiva y abierta para abrir la chequera.

Tigres predijo preguntar sobre Alex Bregman, Bo Bichette

Bo Bichette Y Alex Bregman encabezará el mercado de la estufa caliente como dos jugadores muy tocados este invierno. Se espera que Bregman opte por no participar en su acuerdo actual al final de la temporada, con la esperanza de obtener un contrato más lucrativo. El Toronto Blue Jays‘El campocorto ingresará a la agencia libre, y por la forma en que ha estado realizando esta temporada, se debe por un contrato al norte de $ 150 millones.

Bo Bichette está golpeando .298 Esta temporada, lidera a MLB en hits y tiene un OPS+ de 124. Bichette sabe que este es un año de contrato, porque después de una temporada de -0.3 BWAR en 2024, su BWAR es de 2.6 y sube esta temporada.

El atlético Cody Stavenhague espera Los Tigres de Detroit estarán firmemente en la mezcla para ambas estrellas:

«Si Bregman optara por su trato de los Medias Rojas, sin duda sería un jugador que verifica muchas cajas para los Tigres. Por lo tanto, también lo haría Bo Bichette, cuya habilidad para jugar el campocorto (incluso si está en una calificación por debajo del promedio) podría convertirlo en un mejor ajuste», escribió Stavenhagen. «Bregman ha sido genial cuando está saludable esta temporada. Pero además del drama del año pasado, vale la pena recordar que será un año mayor. ¿Los Tigres están dispuestos a ofrecer tanto como lo hicieron el invierno pasado?»

¿Cómo encajan ambos chicos con Detroit?

Los Tigres de Detroit han tenido problemas para encontrar una ofensiva constante en el lado izquierdo del cuadro esta temporada. Ha sido una mezcla de Colt Keith, Zack McKinstry y Trey Sweeney. McKinstry obtuvo honores All-Star esta temporada, pero no ha sido un motor de aguja.

Para Alex Bregman, Los informes dicen que está dispuesto a regresar al Medias Rojas de BostonPero como cliente de Scott Boras, a Boras le gusta obtener a sus jugadores el mejor regreso posible para su valor. Si los Tigres están dispuestos a dar un gran cambio a Bregman y ofrecerle algo que no puede rechazar, Detroit sería un fuerte contendiente para las temporadas por venir. Bo Bichette también será costoso, y aunque su defensa es aproximadamente promedio, suplementa eso al llegar a la base con un clip de .340, y solo tiene 27 años.

Los fanáticos de los Tigres deben vigilar ambos nombres a medida que se acerca la temporada de estufas de Hot Stove rápidamente después de que concluya la temporada.