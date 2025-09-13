Detroit Lions debería estar emocionado con las últimas noticias de Bears

La temporada de la NFL finalmente está aquí, y la Leones de Detroit saltó al Temporada 2025-26 con una pérdida para el Packers de Green Bay en Domingo 7 de septiembre. Tristemente, fue un Pérdida bastante brutalcon el Leones que caen hacia Packers, 27-13. Cualquiera que haya sido fanático de los Leones durante el tiempo suficiente sabe que perder ante los Packers se pone aún más que perder ante algunos de los otros equipos, incluso en la NFC North.

Pero, ahora, los Leones tienen que olvidar todo eso y mirar hacia el futuro. El equipo tiene un juego masivo contra Bears de Chicago¿Quién tiene un nuevo entrenador en jefe en Ben Johnson, el domingo 14 de septiembre? Este juego está en casa, por lo que es genial que los Leones obtengan una ventaja de campo en casa, pero ¿será suficiente para llevarlos a una victoria?

Los Bears perdieron su primer juego de la temporada, al igual que los Leones, por lo que estos equipos tienen hambre de victoria. Este año, mariscal de campo Caleb Williams ya esta mirando mucho mejor Para los Bears, los Leones tendrán que contenerlo. Pero, Dan Campbell y el equipo están recibiendo buenas predicciones en el juego.

Predicciones de juego de Detroit Lions y Chicago Bears

Entonces, ¿qué piensan las personalidades de la NFL sobre este próximo juego? En una característica del jueves 11 de septiembre para el sitio web de la NFL, Ali Bhanpuri, Tom Blair, Brooke Cersosimo y Dan Parr Desglose los enfrentamientos de la semana 2 Y a quién creen que ganará.

Bueno, la gran noticia es que para los Bears vs. Lions, van con los Leones. También parecen bastante fuertes sobre esa proyección.

«Sé que Detroit también se está tambaleando después de su miserable Semana 1 en Lambeau, pero he visto a Dan Campbell reunir su tripulación después de una L antes», Estados de Bhanpuri en la pieza. «De hecho, según la investigación de la NFL, los Lions son el único equipo que no ha perdido juegos de temporada regular consecutiva desde 2023 y son 11-4 después de una derrota desde 2022 (cuarto mejor). Las victorias vendrán para este equipo de los Bears, solo tal vez no este fin de semana».

En la pieza similar de ESPN con predicciones de la semana 2, Notas de Eric Woodyard«El regreso Johnson a Detroit ha sido el tema de discusión durante toda la semana. Pero Detroit también está buscando evitar ir 0-2 por primera vez desde 2021, la primera temporada de Dan Campbell. En los tres años de Johnson como Leones OC, desarrolló vínculos estrechos con muchos de los jugadores actuales, pero esas amistades se dejarán de lado».

Dan Campbell está decidido a ganar este juego

Todos los ojos están en el juego de los Leones y los Bears, y se le preguntó a Campbell sobre el enfrentamiento contra los Chicago Bears durante una conferencia el lunes 8 de septiembre. La gente quiere saber cómo será enfrentarse a Johnson.

«Es lo mismo. Él sabe de qué se trata, sabemos de qué se trata y por eso, vas a jugar un poco de ese juego», Campbell dijo sobre Johnson en la conferencia. Agregó: «Vamos a entrar y prepararnos para jugar a Chicago. Vamos a ganar este juego. Tenemos que hacerlo».

Se perfila para ser un enfrentamiento masivo entre dos de los equipos más populares de la NFC. Esperemos que Campbell y la compañía puedan lograr una victoria.