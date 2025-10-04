Detroit finaliza la lista Alds; Agrega una pieza sorpresa para el enfrentamiento de los Marineros

La lista de Alds de Detroit dejó caer una bomba cuando el Tigres reveló que Colt Keith Estaría de vuelta en el redil, a pesar de haber perdido la ronda de comodín debido a la inflamación de la caja torácica. El jugador de cuadro zurdo que ha atraído el interés durante toda la temporada por su bate, y el momento no podría ser más dramático: el Tigres se dirigen a un enfrentamiento de cinco juegos con Seattley Su presencia agrega un equilibrio zurdo La lista le ha faltado recientemente.

El regreso de Keith no estaba garantizado. Se perdió un tiempo significativo después de ajustar sus costillas durante una jugada de fines de temporada, y el Tigres optó por no incluirlo en su lista de comodines. Pero el club informa que pasó una sesión de BAT simulada y se ve lo suficientemente adecuada como para contribuir, incluso si no es con toda su fuerza. Su regreso es una señal clara: Detroit se está cargando para una pelea.

La lista final: estrategia, swaps y riesgos calculados

Cuando Detroit entregó su lista de AldsSe destacaron algunos movimientos notables. Junto a Keith, el Tigres también agregado Brenan Hanifee para reforzar su bullpen, mientras se quita Paul Sewald y jardinero Justyn-Henry Malloy de la mezcla. La idea: invierta más en brazos de entrada tardía y flexibilidad de enfrentamiento en lugar de murciélagos redundantes.

Así es como las pilas de la lista de Detroit:

Al eliminar Malloy, Detroit está indicando que creen que el beneficio ofrece Keith, particularmente contra los brazos diestros, sale de la profundidad perdida. El cambio también sugiere a Detroit apostar en menos brazos zurdos de la rotación de Seattle, haciendo que los murciélagos zurdos como Keith sean más valiosos en los roles de pellizco.

¿Qué significa Keith vs. Rotación de Seattle?

Seattle’s Alds Roster lanzado Anteriormente incluía una ceja que cría: su as Bryan Woo no es activo, Según se informa, debido a la inflamación pectoral. Esa ausencia debilita significativamente su rotación y le da a Detroit un carril más claro para explotar.

El murciélago zurdo de Keith se vuelve particularmente interesante en este contexto. Su mano da a los tigres Más opciones para contrarrestar La alineación de Seattle con la derecha, especialmente en entradas tardías o escenarios de pellizco. Incluso los turnos al bate limitados pueden cambiar los enfrentamientos a favor de Detroit, especialmente si Keith puede sacar una caminata o forzar a los lanzadores fuera del ritmo.

Aún así, el riesgo se avecina. Keith no ha atravesado un período de ligas menores; Está entrando directamente en octubre sin la ruta de recuperación normal. El Tigres Necesitará manejar su uso cuidadosamente y evitar sobreexponerlo al estrés defensivo o de bateo al principio de la serie.