Detrás del escenario musical, ¿cómo está el bienestar de los trabajadores?

VIVA – Cuestiones cruciales relativas a la protección del empleo y el bienestar de los trabajadores en las industrias creativas, especialmente en el sector de la música, han vuelto a pasar a primer plano. Conferencia de música de Indonesia (KMI) que fue organizado por el Ministerio de Cultura en el Hotel Sultan de Yakarta.

Lea también: Discutiendo regalías e incentivos, el gobierno recauda a músicos y promotores



La mesa redonda titulada «Detrás del escenario musical: derechos, protección y bienestar» destacó la urgencia de la seguridad social para los trabajadores independientes que a menudo están detrás del brillante escenario del entretenimiento.

El Ministro de Mano de Obra, Yassierli, destacó el compromiso continuo del gobierno de garantizar el bienestar de todos los trabajadores de Indonesia. Este compromiso se materializa, una de las formas, mediante la provisión de subsidios, incluido el seguro de accidentes de trabajo y de muerte, cuyo objetivo es proporcionar una sensación de seguridad a los trabajadores.

Lea también: Desde Hammersonic hasta Java Jazz, Indonesia demuestra que es capaz de organizar eventos musicales de talla mundial



«Esta es una aspiración compartida por todos los ministerios, como el Ministerio de Finanzas. Actualmente, los acuerdos entre trabajadores y empleadores tienden a ser mejores. También proporcionaremos subsidios para las contribuciones a la Seguridad Social, cuyo uso ampliaremos aún más», explicó el Ministro Yassierli, indicando esfuerzos para ampliar la cobertura de protección.

Esta discusión contó con cuatro panelistas expertos, a saber, el adjunto adjunto para la participación en el programa especial de BPJS, Eneng Siti Hasanah; Representante de Empleo de BPJS, Aulia; representante de la Asociación Indonesia de Rendimiento (API) y Life Production Indonesia (LPI), Ezar PD; así como el representante de Backstagers Indonesia, Andro Rohmana.

Lea también: Miembro de una banda de motociclistas en Makassar muere después de chocar con un furgón



La presencia de estas partes interesadas muestra la sinergia entre el gobierno, las instituciones de seguridad social y los representantes de los trabajadores en la búsqueda de soluciones.

En su presentación, Eneng Siti Hasanah enfatizó que garantizar la seguridad es un derecho humano (HAM) y debe ser obtenido por todos los trabajadores, incluidos los trabajadores autónomos de la industria creativa.

«Las garantías de seguridad son cosas importantes que todos deberíamos obtener, especialmente los trabajadores. BPJS Empleo también se compromete a desempeñar un papel importante en el empoderamiento, la protección y la educación de todos los trabajadores», dijo.

Sin embargo, la implementación de la protección del empleo en el sector creativo no está exenta de desafíos. Eneng destacó varias cuestiones principales, a saber, la vulnerabilidad de la situación laboral, la falta de protección de la seguridad social y la falta de estándares profesionales.

Estos desafíos se convierten en tareas colectivas para garantizar que los trabajadores creativos puedan trabajar de forma segura y con dignidad.