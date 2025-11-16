Detrás de una noche llena de risas y momentos absurdos, ¡los chicos vacíos se despiden!

Jacarta – Después de más de cien episodios acompañando el mundo digital de Indonesia, finalmente los cuatro presentadores Niño Chico vacío – Coki, viorMeyden y Catheez, que aparecen por primera vez fuera del aire a través del evento titulado “chico vacio – Special Show” que se llevará a cabo el 9 de noviembre de 2025 en Balai Kartini, Yakarta.

Este evento es un momento especial para el Proyecto WKWK, así como un evento de agradecimiento para sus fieles seguidores, Warga Kocak, quienes han seguido fielmente cada episodio lleno de risas y absurdos. Alrededor de 900 espectadores de una capacidad de 1000 asientos llenaron el teatro, creando una atmósfera cálida y ruidosa desde el momento en que se abrieron las puertas. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Guiado por Oza Rangkuti como MC con su estilo típico del sur de Yakarta, que es agudo pero fresco, la atmósfera estalló inmediatamente desde el primer minuto. Los chicos aparecieron totalmente, discutiendo todo completamente sin censura, desde chats absurdos, historias detrás de escena, hasta momentos personales que nunca han compartido en ninguna plataforma. Toda la risa, emoción y honestidad solo pudieron ser presenciadas por los presentes esa noche, porque todo el contenido del programa se hizo exclusivo y solo se publicará en línea a través de la membresía de Youtube del Proyecto WKWK.

La noche se volvió aún más emocionante cuando el Dr. Tirta apareció como estrella invitada, charlando casualmente sobre el mundo digital y temas de salud en su típico estilo contundente y lleno de emoción por las preguntas de los Vacuum Boys. Pero la mayor sorpresa vino del invitado misterioso que logró conmocionar a toda la sala, ¡porque resultó ser Anies Baswedan!

Sí, la figura que normalmente parecía seria en el escenario político apareció de repente en medio del escenario de Empty Bocah Bocah e inmediatamente se unió a bromear con ellos. Incluso parecía que los presentadores no pensaban que Anies Baswedan asistiría al espectáculo.

La combinación de comedia absurda y política relajada crea una atmósfera escénica inolvidable. Anies Baswedan también se mostró relajado, mezclándose sin barreras con los niños divertidos y los residentes, demostrando que las figuras políticas también pueden tener un lado divertido y alegre.