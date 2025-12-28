Detrás de los logros de John Herdman, hay un escándalo de fraude que deja una cicatriz en Canadá

VIVA – No Juan Herdman cada vez más cerca del anuncio oficial como entrenador Selección Nacional de Indonesia. Su trayectoria en el fútbol internacional, especialmente su éxito al llevar a Canadá a la Copa del Mundo, ha significado que la respuesta inicial del público y los medios haya tendido a ser positiva.

Lea también: Más popular: Confesión de Bojan Hodak, Premios PSSI 2026 sin categoría de mejor entrenador



Sin embargo, detrás de estos logros, Herdman también dejó un legado controvertido en Canadá. A escándalo Las trampas que surgieron tras su partida volvieron a ser el centro de atención, justo cuando se preparaba para abrir un nuevo capítulo juntos. PSI.

John Herdman fue una figura central en el ascenso del fútbol canadiense. El entrenador británico sirvió durante 12 años, dirigiendo las selecciones nacionales femenina y masculina de Canadá de 2011 a 2023. En el nivel femenino, ganó dos medallas de bronce olímpicas en 2012 y 2016. Mientras tanto, con la selección masculina, Herdman guió a Canadá a clasificarse para el Mundial de Qatar 2022.

Lea también: Bung Binder recuerda a PSSI: ¡No intervengan con John Herdman en la selección nacional de Indonesia!





Candidato a entrenador de la selección nacional de Indonesia, John Herdman

Después de dejar la selección nacional, Herdman continuó su carrera en la Major League Soccer (MLS) dirigiendo al Toronto FC en 2024. Sin embargo, su paso por el club solo duró una temporada antes de dimitir.

Lea también: El objetivo del PSSI para John Herdman: llevar a la selección de Indonesia a los cuartos de final de la Copa Asiática 2027



No hace mucho, el fútbol canadiense se vio sacudido por un gran escándalo en los Juegos Olímpicos de 2024. La selección femenina de Canadá fue captada monitoreando los entrenamientos de sus oponentes utilizando drones. Este caso resultó en sanciones de la FIFA contra la entrenadora Bev Priestman, la asistente Jasmine Mander y el analista Joey Lombardi, quienes fueron sentenciados a una prohibición de actividades futbolísticas de un año.

La Federación Canadiense de Fútbol, ​​Canada Soccer, inició entonces una investigación interna para rastrear los orígenes de esta práctica. medios locales, Sportsnet.cainformó que la federación no solo llevó a cabo una investigación independiente, sino que también le dijo a la FIFA que el uso de drones para espiar a los oponentes se remonta a la era del entrenador John Herdman.

En un informe de seguimiento, Sportsnet dijo que Herdman nunca había cumplido con una solicitud de aclaración de una agencia de investigación independiente debido a su apretada agenda. Esta actitud generó nuevas dudas sobre su papel en el caso.

«El hecho de que Herdman nunca se haya tomado el tiempo de reunirse con las agencias de investigación sólo le hace parecer como si estuviera ocultando algo», escribió. Red deportiva. Los medios de comunicación también consideraron difícil de verificar la afirmación de Herdman sobre su no participación.