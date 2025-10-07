Detrás de la risa, Nunung todavía está luchando por cavar un hoyo para los medicamentos contra el cáncer: ¡un mes de Rp40 millones!

Yakarta, Viva – Comediante Senior Monótono Srimulat nuevamente compartió una historia conmovedora sobre su lucha contra la enfermedad cáncer que él sufrió.

Detrás de la risa y el entusiasmo que a menudo muestra en público, la mujer cuyo nombre completo es tri retno Prayudati resulta que lucha por mantener su salud en medio de la enorme presión de costo médico. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

El artista nacido en Surakarta, el 5 de abril de 1963, reveló que los gastos solo para las drogas podrían penetrar en decenas de millones de rupias cada mes.

«Un mes puede ser de hasta 40 millones. Sí, y debe», dijo Nunung en el área de Warung Buncit, South Yakarta.

Además de tener que preparar costos para los medicamentos, Nunung también debe someterse a un examen de rutina para garantizar que la condición de sus órganos vitales siga siendo segura. Este examen es importante, dada la cantidad de drogas que consume no es pequeña y tiene el potencial de afectar la función de sus órganos.

«Continúe revisando que la sangre debe ser, porque tomar muchas drogas debe tener que verificar los riñones, los pulmones, la enfermedad cardíaca. Cada mes debe ser rutinario», explicó.

Aunque ahora su vida comenzó a estar más organizada, la antigua estrella de Srimulat no descargó que su condición financiera no fuera realmente estable. Incluso describió la situación financiera aún como «orificio de cobertura de agujeros abiertos» para cubrir diversas necesidades, incluido el costo del tratamiento médico.

«Aunque todavía está abierto al agujero, el agujero está cerca, no está realmente asentado, porque el restaurante en Solo tampoco está tan asentado», dijo Nunung.

En medio de todas las limitaciones, Nunung decidió quedarse y aferrarse a la gratitud. Para él, aceptar la situación con sinceridad es la mejor forma de la lucha que ahora está viviendo.

«Sí, si mi mejor versión está agradecida. Por lo general, solo está agradecido, agradecido, solo llorando. Debido a que ha comenzado a organizarse así, mi vida ha comenzado a organizarse», concluyó.