Detrás de la noticia del divorcio, aquí hay datos interesantes sobre el matrimonio de Raisa y Hamish Daud

Jacarta – Noticias de la demanda divorciado toma a andriana hacia su marido, Hamish DaudActualmente está en el punto de mira del público. La demanda fue registrada oficialmente en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Habib Jafar y Buya Yahya acuerdan permitir el divorcio si…



Este paso de repente se convirtió en un tema de conversación, especialmente después de que Hamish Daud eliminara la carga de la celebración de su octavo aniversario en Instagram.

El Relaciones Públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Abid MH, dijo que este es el primer juicio. divorcio pareja denominada “goles de pareja” Está previsto que tenga lugar el 3 de noviembre de 2025.

Lea también: ¿Recuerdas la historia de amor de Raisa y Hamish Daud, quién se enamoró primero?



En medio de esta noticia, el público vuelve a recordar la magnífica boda de Raisa y Hamish Daud que se celebró el domingo 3 de septiembre de 2017 en el Hotel Ayana Midplaza, en el centro de Yakarta.

La procesión de la ceremonia nupcial se desarrolló solemnemente con un fuerte matiz tradicional sundanés, a la que asistieron familiares y parientes cercanos.

Lea también: Tasya Farasya colaborará con Raisa, internautas: parece un dúo de viudas calientes



Aunque su boda lució magnífica, resultó que los preparativos se hicieron en solo una semana. Hamish admitió que las apretadas agendas de ambos significaban que sólo se concentraban realmente antes del gran día.

«Es un gran alivio. Él actúa 2 o 3 veces por semana fuera de la ciudad y yo también. Si tenemos suerte, nos reuniremos 5 días a la semana para preparar la propuesta y la boda», dijo Hamish en Ayana Midplaza hace 8 años.

La boda soñada de Raisa

Para Raisa, este concepto de boda es su sueño desde hace mucho tiempo. Desde la kebaya diseñada por Vera Kebaya, la tradicional procesión, hasta el cálido ambiente creado, todo refleja sus sueños de boda.

«Las chicas normalmente ya tienen sueños de casarse. Gracias a Dios encontré a la persona adecuada para hacerlo realidad y en realidad nunca tuve ningún sueño», dijo la cantante de Could It Be.

La diferencia de edad no es una barrera

Raisa y Hamish tienen una diferencia de edad de 10 años. Raisa nació el 6 de junio de 1990, mientras que Hamish lo fue el 8 de marzo de 1980. Aunque están muy separados, los dos lucen armoniosos y unidos en varias ocasiones.

Citas cortas, directo a la boda

Antes de estar con Hamish, Raisa estuvo en una relación con Keenan Pearce durante cinco años. Poco después de separarse, Raisa y Hamish desarrollaron una relación cercana que mantuvieron muy oculta al público.

En apenas un año de noviazgo, los dos estaban decididos a casarse y comenzar una nueva vida como marido y mujer.