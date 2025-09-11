VIVA – Porcelana Volver para sostener desfile militar Gigante en Tiananmen Field, Beijing, el 3 de septiembre de 2025, mostrando misiles balísticos, aviones de combate, a los últimos sistemas de armas.

Leer también: Los miembros del DPR creen que el Ministro de Finanzas Purbaya trae aire fresco a la economía indonesia



Presidente Xi jinpingAcompañado por sus aliados de Rusia y Corea del Norte, transmitiendo un mensaje firme de que el mundo ahora se enfrenta nuevamente con opciones: «En la actualidad, la humanidad se enfrenta nuevamente con una opción de paz o guerra, diálogo o confrontación, ganancia o suma cero». Paz o guerra, diálogo o confrontación «, dijo Xi

Este desfile en detalle en detalle contrasta con la aparición aleatoria del ejército de los Estados Unidos en los últimos meses. Muchos observadores califican, el rendimiento del poder no es solo para el público global, sino también para el consumo nacional en medio del debilitamiento economía Porcelana.

Leer también: JCI se abre verde y se ensombrece a pesar de que el intercambio de Asia-Pacífico se fortalece



En el desfile, Beijing introdujo un gran misil blanco compuesto detrás de un camión militar que atraviesa un gran desfile militar. Grandes misiles blancos compuestos detrás de camiones militares condujeron a través de un enorme desfile militar.



China lanzó un misil nuclear estratégico entre el combustible líquido DF-5C

Leer también: Purbaya dijo que Prabowo estuvo de acuerdo en que Bank Ri estaba inundado por RP. 200 t de fondos



La formación de aviones de combate y helicópteros que vuelan sobre el campo de Tiananmen Beijing cuando China introdujo la «tríada» de nuevos misiles nucleares, aviones no tripulados y láser en el desfile militar más grande que se había celebrado en el país.

Se afirma que este desfile es una advertencia sobre la victoria de China contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, en contraste con el Desfile Militar de los Estados Unidos en la celebración de cumpleaños de Donald Trump, el primero en ocurrir en Washington en 35 años.

Dijeron que el espectáculo de poder militar chino atacó a la audiencia global. América especialmente para el teatro nacional. Eso no es del todo cierto. El esplendor y el poder son más una distracción para la atención doméstica a la economía china y estadounidense que está siendo deprimida.

Evergrande Tumbang

Cinco años experimentaron una disminución en el mercado inmobiliario, la economía china continúa luchando. Mayor desempleo y demanda interna lenta, China ha caído en una deflación en espiral que no ha podido detenerse.

La economía era débil incluso antes de que Estados Unidos eligiera una guerra comercial que amenazara con obstaculizar el crecimiento global. Problema de deflación Porcelana Ahora comenzando a extenderse por toda la región.

La crisis del sector inmobiliario se profundizó después de que el desarrollador chino Evergrande fue eliminado oficialmente de la Bolsa de Valores de Hong Kong. La compañía, que alguna vez fue un símbolo de la gloria de la propiedad de China, no pagó deudas hasta más de 45 mil millones de dólares estadounidenses a los acreedores, incluidos los extranjeros, que participaron en la explosión de la propiedad en China.

El precio de la casa ha caído al nivel más bajo desde 2017, lo que hace que muchos propietarios atrapados en una deuda sean mayores que el valor de la propiedad. Como resultado, el consumo público debilita y aumenta los ahorros, exacerbando la deflación.

Evergrande puede ser la mayor víctima, pero él es solo uno de una serie de desarrolladores que no pudieron pagar grandes deudas. Hasta cierto punto, este era un objetivo enorme del presidente Xi, quien de repente sacó la alfombra de debajo del sector que estaba rugiendo hacia el área de la burbuja.

Esto hace que muchos inversores enfrenten grandes pérdidas y propietarios de viviendas, que se ven obligados a pagar depósitos, perder sus hogares y su bolsillo. Para aquellos que ya tienen un lugar para vivir, muchos de ellos deben más que el valor de su propiedad, por lo que se recomienda cada vez más a ahorrar que comprar.

Justo cuando Estados Unidos enfrenta el potencial de una nueva inflación, con el precio de los aumentos de los consumidores estadounidenses y mucho más allá del objetivo del 2 por ciento de la Reserva Federal, como los precios del consumidor chino están experimentando lo contrario. No solo disminuyen la velocidad. Los precios en realidad avanzan hacia atrás.

La deflación puede paralizarla con inflación. La deflación inhibe el consumo, especialmente para artículos caros que no son importantes y apagan la inversión. ¿Por qué debería pagar ahora si puede obtenerlo a más de precios en el futuro?

Nueva advertencia de la economía china



El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso Vladimir Putin y Kim Jong Un

El principal problema de China es el exceso de capacidad. La economía está muy por detrás de su capacidad de producción. Esto presionó a los productores y productores para reducir los precios.

En el pasado, China podría haber aumentado sus exportaciones y trasladar bienes a otros países. Sin embargo, es cada vez más difícil, y con los aranceles de Donald Trump que comienzan a sentirse, la transferencia de exportaciones debe pagarse generosamente, considerando que la mayoría de los países han recibido la mayoría de sus artículos de fabricación de China.

El aumento del volumen a los mercados saturados resulta en precios más bajos, márgenes deprimidos y ganancias más bajas. Como sucedió en el cambio de siglo, China ahora está comenzando a exportar una inflación más baja. Los países vecinos en el área comercial han sentido el impacto.

Tailandia está experimentando deflación, Filipinas no está lejos de eso e incluso los precios del consumidor indio se han reducido a solo 1.6 por ciento por año.

El gobernador del Banco Central de Australia, Michele Bullock, advirtió, la capacidad de producción excesiva de China podría obligar a Beijing a exportar bienes más bajos, suprimir los precios globales, incluso en Australia.

En febrero, Bullock le dijo al Comité Parlamentario que la Guerra Arancelaria Americana podría obligar a China a exportar a un precio más barato a otros países, incluso en Australia. Puede reducir los precios del consumidor australiano.

Aunque los datos de la Oficina Estadística de Australia no han registrado un movimiento significativo, hay instrucciones sobre lo que podría haber sucedido la semana pasada.

Cuatro autos de marca chinos ahora están incluidos en los 10 mejores autos de venta de mejores ventosas en Australia. China también ha superado a Tailandia como la segunda fuente de automóviles más grande del país del canguro.

A lo largo de este año, se han vendido 141,858 autos realizados en China, según la Cámara de Comercio e Industria Automotriz Federal. Si Tesla y Polestar hechos en China se agregan a la lista, el número de ventas este año aumentó a 161,479, muy por detrás de Japón.

Los productos electrónicos, especialmente los teléfonos inteligentes, también sienten el impacto porque los precios en todo el sudeste asiático están deprimidos. Desafortunadamente, hay un lado malo de esta agradable suerte.

La economía china que se está desacelerando y experimentando una producción excesiva, en última instancia, debe volver al equilibrio. Es probable que esto cause una disminución en la demanda de materias primas. Y eso puede significar el precio de los recursos más bajos, especialmente para el mineral de hierro, la mayor exportación de Australia.

Salarios y campos de trabajo

No solo el precio de los bienes que caen. Los salarios también experimentan presión en toda la región, obligando a más personas a regresar al trabajo. El nivel de participación laboral alcanza un récord en India, Indonesia y Malasia, así como un aumento en Filipinas.

El desempleo de los jóvenes en China sigue siendo muy alto. Dependiendo del tamaño que use, la cifra varía del 14 al 19 por ciento, después de que la metodología cambia en 2023 después del aumento en el desempleo.

Algunos jóvenes se ven obligados a pagar para obtener el privilegio de trabajar, dada la oportunidad limitada. Este es un paso avanzado significativo de la explotación de empresas australianas que ofrecen programas de pasantías.

Ilustración gráfica de la crisis que se desarrolló en abril, cuando la compañía nuclear nacional china cuenta con su programa de reclutamiento que tiene mucho éxito. «¡Recibimos 1.196,273 currículums!» jactarse en las redes sociales.

Vienen de 10 ciudades y 14 universidades líderes en toda China. Junto con más de 100 organizaciones afiliadas, están reclutando 1,730 puestos clave. No es sorprendente que el crecimiento salarial aumente.

La tarifa de Donald Trump no es la causa de la economía china que se sacude, pero lo más probable es que empeore el problema. Esto, a su vez, puede tener un impacto en los Estados Unidos en forma de una disminución de la demanda de bienes estadounidenses en la región asiática.

América también enfrenta estrés

Sin embargo, Estados Unidos ahora parece estar en el punto máximo de la desaceleración que se causó siguiendo la cantidad de trabajos que decepcionó el viernes pasado.

Después de prometer «la era dorada», Trump en realidad creó un aumento en los precios del oro porque los inversores se retiraron de las inversiones denominadas en dólares. Mientras tanto, su impulso de suprimir la Reserva Federal para reducir las tasas de interés puede ser contraproducente.

A diferencia de China, Estados Unidos todavía tiene problemas de inflación. Sin embargo, parece que Estados Unidos también se encuentra en las primeras etapas de la crisis laboral, una combinación muy inusual conocida como una estanflación que es difícil de mejorar y colocar a la Fed como en una posición difícil.

La inflación de los Estados Unidos ha sido alta debido a la falta de bienes y problemas de suministro relacionados con los aranceles. Las tasas de interés más bajas solo empeorarán estas condiciones. Sin embargo, los esfuerzos para reducir los precios del consumidor con tasas de interés más altas ralentizarán aún más la economía de los Estados Unidos y causarán un aumento en el desempleo.

Detrás del desempeño del poder militar y los argumentos sorprendentes, hay dos países de superpotencia que luchan contra los problemas internos, mientras luchan por romper los lazos que los unen.