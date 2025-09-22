Determine el destino de la acompañante de sirena tut wok wok que lo inquieta, la policía está celebrando un experto para la evaluación

Yakarta, Viva – Jefe del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional, el inspector general de policía Agus Suryonugroho admitió que tomó expertos para evaluar las reglas de uso sirena Y Estrobos lo que a menudo pone en caliente las orejas del conductor debido al sonido de Tut Wok Wok cuando hace regulación.

«Evaluaremos qué mejor. También involucraremos a la comunidad, involucraremos a los expertos para discutir cómo las tareas de la policía para realizar tráfico seguro, seguro, ordenado y suave», dijo, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

AGUS enfatizó, la policía de tránsito debe llevar a cabo la escolta de vehículos prioritarias, especialmente en la carretera de peaje. Sin embargo, reconoció que el uso de sirenas y estribas en el automóvil de escolta ahora se congela temporalmente hasta que se complete la evaluación.

«Por supuesto, también debe haber una patrulla policial. Evaluaremos esto y agradecemos al público que resulta que la comunidad también les gusta a Polantas», dijo.

AGUS también enfatizó que Korlantas no solo priorizó los boletos para los usuarios de Strobe y Siren que violaron las reglas. Lo que es más importante, dijo, es construir una cultura de respeto mutuo en la carretera.

«Instamos humildemente para que la comunidad también esté ordenada juntas. Quizás veamos qué (las condiciones). Lo que está claro respetamos mutuamente que el camino es de seguridad amigable», dijo.

Anteriormente, el general de la policía de dos estrellas enfatizó que las sirenas solo podían usarse en ciertas condiciones que realmente necesitaban prioridad.

«Incluso si se usa, la sirena es para cosas especiales, no al azar. Si bien esto es una apelación para que no se use si no es urgente», dijo.

Este paso de evaluación se tomó como una forma de respuesta positiva a las aspiraciones de las personas que se sintieron perturbadas por el uso de sirenas y estribas.

«Estamos agradecidos por la preocupación pública. Seguiremos todos los aportes. Por el momento, mantengamos conjuntamente la orden de tráfico», dijo.

En este momento, Korlantas Polri está reorganizando las reglas para usar sirenas y rotadores para evitar el abuso.