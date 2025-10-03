Determinación del juego de prueba General Champion Dirt 2025 listo para celebrarse en Bandung

VIVA – La lucha por el juego de prueba General Dirt (TGD) 2025 está a solo un paso del clímax. La serie final o la quinta ronda se llevará a cabo en el circuito de campo de Tritan Point, Bandung, West Java, del 10 al 11 de octubre.

Bandung será testigo del calor de la feroz competencia de dos jinetes de élite nacional, M. Zidane y Asep Lukman. Ambos ahora controlan la clasificación y están favorecidos para ganar la corona más alta en la clase abierta de la FFA y una mezcla abierta.

Sin embargo, este duelo no funcionará sin problemas. Nombres como Ananda Rigi y los campeones defensores Tanian Juan están listos para darle una sorpresa. De hecho, Lantian ya había hecho una conmoción después de ganar la cuarta ronda en Solo, a fines de septiembre.

El entusiasmo público de Flower City se sintió antes de la carrera. Agnes C. Wuisan de 76 corredores como organizador reconoció que la atmósfera esta vez era diferente.

«La ronda final de la prueba de juego de tierra en Bandung será el momento más especial esta temporada. La determinación del campeón general está aquí, la atmósfera debe ser extraordinaria y será un espectáculo interesante para el público y los fanáticos de los deportes extremos», dijo Agnes.

Aún más especial, TGD regresó a Bandung después de una ausencia de 11 años. La última vez que este evento estuvo presente en West Java en 2014 en el Circuito Baleendah.

Mariachi Gunawan de Genta Auto & Sport dijo que la decisión de celebrar una final en Bandung fue muy precisa. Además de atraer el interés de la audiencia, este evento también abrió espacio para que los ciclistas locales lo muestren.

«El circuito Tritan Point ofrece un carácter diferente. Más largo, el suelo con hierba, con una curva afilada que requiere una concentración completa. Los obstáculos TGD típicos como el salto de automóvil doble, la mesa gigante, la kobra titiana, el volcado roto al salto Bigfoot permanece presente presente, explicó Mariachi.

Hay cuatro clases celebradas en Bandung. Las dos clases principales que están en el centro de atención son la mezcla abierta y abierta de FFA. Mientras que dos clases de apoyo, una mezcla de maestro no sembrado y FFA, no es menos interesante.

En FFA Open, M. Zidane todavía lidera con 95 puntos, ASEP Lukman se une a 85 puntos. Zidane también sigue siendo dominante en la mezcla abierta con 93 puntos, 19 puntos por delante de ASEP.