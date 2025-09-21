Determinación de Pertamina a presentar energía a áreas remotas del país, expandir el punto de distribución de combustible y GLPG

VIVA – PT Pertamina (Persero) continúa expandiendo el rango de distribución Bbm Y GLPG Presentar energía a toda la comunidad. Hasta 2025, el punto de distribución de combustible ha alcanzado 15.345 puntos y bases de GLP de 269,096 puntos en 38 provincias en toda Indonesia.

Título de la foto: Pertamina Pasok Fuel a las regiones 3T (desfavorecidas, más exteriores, liderantes) a través de varios modos de transporte, mantenga la disponibilidad de energía para toda la comunidad.

Vicepresidente de Comunicación Corporativa de PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso enfatizó el compromiso de Pertamina para garantizar la disponibilidad de energía asequible para la comunidad.

«La pertamina se mueve a la energía canalizada a áreas remotas (áreas remotas). Pertamina utiliza varios modos de transporte, tanto tierra, mar y aire. Esto demuestra que, como empresa propiedad del estado, Pertamina mantendrá accesibilidad, precios asequibles (asequibilidad) y los productos energéticos necesarios (aceptabilidad), para todas las personas indonesias», dijo Fadjar.

Fadjar reveló que al distribuir la energía de Pertamina no es solo en las áreas urbanas, sino que debe alcanzar los puntos más difíciles, como la región 3T (retraso, liderazgo y más externo).

En esta región 3T, Fadjar agregó, desde 2017-2024, Pertamina a través de la subsolda comercial y el comercio ha operado 573 instituciones de distribución de combustible de un precio. Un precio de combustible asegura que las personas en la región 3T obtengan el mismo precio de combustible que otras personas indonesias, dándose cuenta así de los quinto preceptos de Pancasila, la justicia social para todos los pueblos indonesios. Un precio de combustible se extiende en Sumatra hasta 86 puntos, Kalimantan 112 puntos, Sulawesi 60 puntos, Nusa Tenggara 102 puntos, Maluku 87 puntos y Papua 121 puntos, y Java y Bali hasta 5 puntos.

«El programa BBM de un precio tiene un impacto positivo para mover la economía de la comunidad en el área 3T, asegurando la disponibilidad y asequibilidad de los precios del combustible», agregó Fadjar.

Además, Pertamina también continúa fomentando el desarrollo de Pertashop como un punto de distribución de energía más amplio, incluidos productos no subsidios como Pertamax 92 y Gas Bright, que respalda el crecimiento económico de la aldea y la distribución equitativa de energía.

En la distribución de subsidios de GLP, Pertamina también dirige el programa One Village One Outlet (OVOO), que ahora ha alcanzado los 70,448 aldeas/Kelurahan o el 98% de Indonesia. La existencia de la base de GLP ha facilitado que la comunidad sea áreas remotas para obtener GLP.

A través del programa, agregó Fadjar, Pertamina estuvo presente y sirvió a la comunidad a áreas remotas. La ruta geográfica de Indonesia es un desafío para la distribución de la energía, pero Pertamina está tratando de mantener el suministro de energía.

«Los esfuerzos de distribución de energía para Pertamina no son solo para satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad, sino también mover industrias, para que la economía nacional pueda funcionar bien», explicó.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.