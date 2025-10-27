Detenidos sospechosos del robo de las joyas de la corona del Louvre en París







Se ha detenido a sospechosos en relación con el robo de las joyas de la corona del museo del Louvre de París, el París dijo el fiscal el domingo, una semana después del atraco en el museo más visitado del mundo que sorprendió al mundo.

El fiscal afirmó que los investigadores realizaron las detenciones el sábado por la tarde y añadió que uno de los hombres detenidos se disponía a abandonar el país desde el aeropuerto de Roissy. Una unidad especial de la policía encargada de los robos a mano armada, los robos graves y los hurtos de obras de arte realizó las detenciones.

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas valoradas en 88 millones de euros (102 millones de dólares) el pasado domingo por la mañana. Los funcionarios franceses describieron cómo los intrusos utilizaron un elevador de canasta para escalar la fachada del Louvre, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron. El director del museo calificó el incidente de «terrible fracaso».

