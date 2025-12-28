Detenidos seis jóvenes sospechosos de querer luchar en el centro de Yakarta

Jacarta – Un total de seis juventud que se supone que debe hacer pelearse En la zona de Jalan Cilosari, Menteng, el domingo 28 de diciembre de 2025, temprano en la mañana, fue arrestado por la policía metropolitana. Yakarta central (Japus).

«Llevamos a cabo patrullas de precisión de Yakarta con regularidad, especialmente durante las horas vulnerables», dijo el jefe de policía del Metro Central de Yakarta, comisionado de policía Susatyo Condro Purnomo, el domingo 28 de diciembre de 2025.

Dijo que los seis jóvenes fueron arrestados alrededor de las 04.30 horas, cuando los agentes peinaban zonas propensas a la seguridad pública y los disturbios del orden.

La policía sospechaba de los movimientos de un grupo de jóvenes que se habían reunido hasta que finalmente fueron perseguidos y procesados.

Dijo que las actividades de la Patrulla de Pioneros de Precisión de Yakarta son una medida preventiva y represiva para prevenir peleas y delitos callejeros en la zona central de Yakarta.

«Estamos comprometidos a mantener la seguridad y la comodidad de la comunidad frente a posibles peleas y otros disturbios en la seguridad social», dijo Susatyo.

Durante la patrulla, los agentes encontraron y aseguraron pruebas: dos hoces, tres teléfonos móviles y tres motocicletas utilizadas por el presunto autor.

Mientras tanto, los seis presuntos autores detenidos tenían cada uno las iniciales RP (19), DI (22), AS (27), MS (23), ADG (29) y AR (20). Fueron llevados a la jefatura de policía metropolitana de Menteng para ser sometidos a más exámenes y procedimientos legales.

A partir de este incidente, Susatyo hizo un llamamiento al papel activo de las familias, especialmente de los padres, para vigilar las interacciones de sus hijos.

«Invitamos a los padres a que supervisen y cuiden más a sus hijos. No los dejen salir de casa por la noche sin supervisión. Dirija a sus hijos a actividades positivas para su futuro», apeló Susatyo.

Por sus acciones, todos los presuntos autores fueron acusados ​​en virtud del artículo 2, párrafo 1, de la Ley de emergencia número 12 de 1951 sobre posesión no autorizada de armas punzantes, con la amenaza de una pena máxima de prisión de 10 años.

Mientras tanto, el jefe de policía del Metro Central de Yakarta, el comisionado de policía de Samapta, William Alexander, agregó que las patrullas continúan aumentando como un esfuerzo de prevención temprana en el campo.

«Continuaremos aumentando la intensidad de las patrullas, especialmente durante las horas vulnerables. Tan pronto como haya una posible alteración de la seguridad y el orden social, el personal actuará inmediatamente y rápidamente para evitar actos de violencia», dijo William.