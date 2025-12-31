Detenidos los autores de los disturbios en Kalibata provocados por la muerte a golpes de dos mujeres

Jacarta – Proceso de manejo de las acciones por parte de la Polda Metro Jaya. combustión un numero puesto en la carretera que se encuentra en KalibataEl sur de Yakarta sigue avanzando. El último, autor La persona sospechosa de haber prendido fuego a la tienda fue arrestada.

El director de Investigación Criminal General de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Iman Imannudin, dijo que actualmente su partido está desarrollando otros posibles sospechosos en este caso.

«Hemos arrestado al autor del incendio y estamos en el proceso de desarrollar otros sospechosos», dijo Iman Imannudin durante la actividad de liberación de fin de año (RAT) de 2025 en la sede de la policía de Metro Jaya, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, Iman no ha revelado más detalles sobre las detenciones, como el número de autores detenidos y quiénes fueron los autores del incendio.

Sólo enfatizó que su partido investigaría el caso de manera transparente, incluso tomando medidas contra los miembros de la Policía Nacional que estuvieron involucrados en la golpiza anterior.

«Una forma de nuestra seriedad en Polda Metro Jaya y nuestro equilibrio en Polda Metro Jaya la hemos demostrado en el proceso de manejo de actos criminales que ocurrieron en el caso Kalibata. Como sabemos, incluso con nuestros miembros aplicamos la ley estrictamente a través del proceso penal», dijo.

Anteriormente informado, Polda Metro Jaya reveló: pérdida El resultado de los disturbios que mataron a dos cobradores de deudas frente al Cementerio de los Héroes de Kalibata (TMP), en el sur de Yakarta, se estima en alrededor de 1.200 millones de IDR.

El jefe de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, reveló que las pérdidas incluyeron puestos de tiendas de campaña pertenecientes a los residentes, motocicletas, un automóvil, así como daños a las casas de los residentes, como vidrios y edificios dañados por la turba.

«En general, se ha hecho una estimación de aproximadamente 1.200 millones de IDR de las pérdidas totales de tiendas, motocicletas, automóviles y ventanas de las casas de los residentes», dijo durante una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de Metro Jaya, Yakarta, el sábado 13 de diciembre de 2025.