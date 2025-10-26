Detenidos cinco médicos agredidos en Indramayu, resulta que este fue el comienzo del problema

IndramayuVIVA – La policía de Indramayu Resort (Polres) arrestó a cinco presuntos autores paliza contra una persona doctor con las iniciales B (37) en el distrito de Anjatan, Regencia de Indramayu, Java Occidental.

«Los cinco presuntos perpetradores que actualmente están siendo arrestados tienen las iniciales R (42), H (45), S (41), Su (53) y T (47)», dijo el domingo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Indramayu, AKP Muchammad Arwin Bachar, en Indramayu.

Dijo que la golpiza comenzó con presuntos daños al automóvil de la víctima, según informó su esposa el jueves 23 de octubre de 2025.

Arwin dijo que el vehículo fue golpeado por alguien sospechoso de ser un funcionario local de la aldea, luego varias personas lo persiguieron hasta la residencia de la víctima.

«La víctima que trabaja en un hospital (en Indramayu) se fue inmediatamente a casa después de recibir la noticia y llegó a casa alrededor de las 14.30 am», dijo.

Dijo que cuando quiso preguntar sobre el incidente, la víctima fue interceptada y golpeada por varios perpetradores frente a su residencia.

Como resultado de la golpiza, dijo, la víctima sufrió heridas en la mejilla derecha, la frente izquierda y detrás de la oreja derecha.

Dijo que la víctima luego denunció el incidente a la policía local para emprender acciones legales adicionales, hasta que finalmente los cinco presuntos autores fueron arrestados.

«Después de recibir el informe, inmediatamente llevamos a cabo una serie de investigaciones en el campo. Luego realizamos una inspección inicial», dijo.

Su partido ha confiscado una serie de pruebas, incluidas grabaciones de vídeo del incidente y la autopsia de la víctima, que confirman el presunto delito de palizas regulado en el artículo 170 del Código Penal.

«Actualmente los presuntos autores todavía están siendo examinados en profundidad por investigadores de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Indramayu», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Indramayu, AKP Tarno, hizo un llamamiento al público para que informe inmediatamente si ve o descubre posibles alteraciones de la seguridad a través de los servicios disponibles.

«Existe un servicio de denuncia vía WhatsApp al número 081999700110 o call center 110», dijo. (Hormiga)