Detenido un médico cachemir en Faridabad; se incautan más de 360 ​​kg de explosivos







La policía arrestó a un médico de Cachemira y recuperó alrededor de 360 ​​kilogramos de explosivos junto con una gran cantidad de armas y municiones de su alojamiento alquilado en Faridabad, dijeron funcionarios el lunes, según el PTI.

La operación fue realizada conjuntamente por Faridabad. Policía y la policía de Jammu y Cachemira.

El sospechoso, identificado como Muzammil Shakeel, que trabajaba como profesor en una universidad de Dhouj en Haryana, también es supuestamente buscado en un caso que involucra carteles pro-Jaish-e-Mohammed en Srinagar, dijeron funcionarios, según el PTI.

El comisionado de policía de Faridabad, Satender Kumar Gupta, dijo que el arresto se produjo tras una operación coordinada dirigida por inteligencia entre las dos fuerzas. Se sospecha que el material explosivo recuperado es nitrato de amonio.

Desde la habitación del sospechoso, los agentes confiscaron un rifle de carabina, dos pistolas automáticas, 84 cartuchos activos, cinco litros de sustancias químicas, 20 temporizadores con batería y 14 bolsas que se cree que contenían explosivos, dijo la policía, según el PTI.

Los explosivos y armas incautados fueron enviados para un examen forense, mientras que las agencias de seguridad están investigando si los acusados ​​tenían vínculos con alguna organización terrorista.

La universidad, una institución de gestión privada reconocida por la Comisión de Becas Universitarias (UGC), está situada a unos 45 kilómetros de Delhi. Se espera que las autoridades universitarias cooperen con el proceso investigacióninformó la agencia de noticias.

Mientras tanto, en otro incidente, el Escuadrón Antiterrorista de Gujarat (ATS) arrestó a tres hombres, incluido un médico, por presuntamente planear un ataque terrorista con armas y productos químicos tóxicos, dijo un funcionario el domingo, informó el PTI.

Según el ATS DIG Sunil Joshi de Gujarat, los sospechosos (uno de Telangana y dos de Uttar Pradesh) estaban en Gujarat para intercambiar armas y habían conspirado para utilizar un veneno mortal, la ricina, en su ataque planeado. Los acusados ​​también afirmaron que su responsable estaba enviando envíos de armas a través de la frontera con Pakistán utilizando drones, informó la agencia de noticias el domingo.

A partir de un aviso, el equipo ATS detuvo al Dr. Ahmed Mohiyuddin Saiyed, residente de Hyderabad, Telangana, cerca de Adalaj en Gandhinagar, el 7 de noviembre.

Los agentes le incautaron dos pistolas Glock, una pistola Beretta, 30 cartuchos de carga y cuatro litros de aceite de ricino, según el PTI.

Durante el interrogatorio, Saiyed supuestamente admitió que había estado planeando actividades terroristas y que había recogido las armas en un lugar aislado en Kalol, distrito de Gandhinagar. Según informes, su interlocutor, identificado como Abu Khadija, un ciudadano afgano vinculado al Estado Islámico en la provincia de Khorasan (ISKP), estuvo en contacto con personas en PakistánDijo Joshi, según el PTI.

«Para ejecutar un gran ataque terrorista, Saiyed, que tiene un título MBBS de China, había comenzado a producir un veneno altamente letal conocido como ricina. Ya había iniciado la investigación, adquirido el equipo y los materiales necesarios e iniciado el proceso químico», añadió Joshi, informó el PTI.

La ATS describió a Saiyed como «altamente educado y radicalizado» y dijo que planeaba recaudar fondos y reclutar personas para una conspiración terrorista más amplia, informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI)





Fuente