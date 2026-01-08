Detenido un fugitivo autor de minería ilegal en Bukit Soeharto, Kalimantan Oriental

Kalimantán OrientalVIVA – Investigador de la Agencia Regional de Aplicación de la Ley Forestal (Gakkum) Kalimantán logró completar la investigación sobre MH (37), uno de los principales actores del caso minería carbón ilegal en la zona forestal de Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

MH, que ha estado en la Lista de Buscados (DPO) durante los últimos tres años, es conocido por actuar como financista y responsable de actividades mineras ilegales.

En este caso, MH supuestamente ordenó a cuatro operadores de equipos pesados ​​con las iniciales S, B, AM y NT extraer carbón ilegalmente en el área de Tahura Bukit Soeharto en 2022.

Luego de pasar por una serie de interrogatorios a testigos, peritos, recabar pruebas y cumplir las instrucciones del fiscal, la Fiscalía Superior Kalimantán Oriental indicando que el expediente a nombre de MH se encuentra completo (P-21) el 29 de diciembre de 2025.

Además, MH y las pruebas en forma de cuatro unidades de excavadora se entregarán a la Fiscalía Superior de Kalimantan Oriental para su procesamiento en el juicio.

El proceso de investigación contra MH es un seguimiento de la operación encubierta (OTT) llevada a cabo por el Equipo de Operaciones SPORC de la Brigada Hornbill de Kalimantan Oriental. Durante esta operación, los investigadores arrestaron a cuatro operadores de equipo pesado que fueron sorprendidos con las manos en la masa realizando actividades mineras ilegales el 4 de febrero de 2022.

La ubicación minera se encuentra en el área del cinturón verde del embalse de Samboja, Tahura Bukit Soeharto, que ahora está incluida administrativamente en el área de la capital del archipiélago (IKN).

En el expediente del caso, MH fue acusado del artículo 78 párrafo (2) junto con el artículo 50 párrafo (3) letra a de la Ley Número 41 de 1999 sobre Silvicultura modificada por la Ley Número 11 de 2020 sobre Creación de Empleo, así como la Ley Número 6 de 2023. Los investigadores también aplicaron el artículo 55 párrafo (1) 1 del Código Penal, con amenaza de prisión de hasta 10 años y un máximo de multa de 5.000 millones de IDR.

El jefe de la Agencia Regional de Aplicación de la Ley Forestal de Kalimantan, Leonardo Gultom, enfatizó que la finalización de esta investigación es una prueba del compromiso de los agentes del orden en la erradicación de las redes de minería ilegal.

«La finalización de la investigación del MH es una prueba de nuestro compromiso de descubrir una red de actividades mineras ilegales en zonas forestales. Además, la sinergia con la Subdirección V Bareskrim Polri y la Fiscalía Superior de Kalimantan Oriental es una clave importante para resolver este caso», dijo el jueves 8 de enero de 2026.