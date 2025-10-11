Detenido por tráfico de drogas en un centro de detención, Ammar Zoni fue trasladado a régimen de aislamiento

Jacarta – Jefe del Centro de Detención (Prisión) Clase I Central Yakarta, Wahyu Trah Utomo, enfatizó que las noticias relacionadas con la presunta participación de uno de los reclusos, Muhammad Amar Akbar o Ammar Zoni (AZ), los casos de narcóticos se han manejado de acuerdo con los procedimientos legales aplicables.

Según Wahyu, el descubrimiento de pruebas de narcóticos en el centro de detención no fue el resultado de la negligencia de los agentes, sino el resultado de una detección temprana mediante registros de rutina en bloques residenciales.

Esta actividad se llevó a cabo el 3 de enero de 2025 y fue dirigida directamente por el Jefe de la Unidad de Seguridad Penitenciaria Clase I de Salemba.

«Hemos entregado los hallazgos de narcóticos a la policía de Cempaka Putih para su procesamiento legal», dijo Wahyu a los periodistas el viernes 10 de octubre de 2025.

Como medida para imponer la disciplina, las autoridades penitenciarias impusieron sanciones a Ammar Zoni en forma de aislamiento durante 40 días y la revocación de sus derechos de integración en forma de libertad condicional. También ha sido trasladado a otro centro de detención para realizar más investigaciones.

Fortalecer la supervisión y la seguridad

Wahyu dijo que, de enero a octubre de 2025, el Centro de Detención de Clase I de Yakarta Central había tomado varias medidas progresivas para fortalecer el sistema de monitoreo y mantener la estabilidad de la seguridad dentro de la institución.

«Hemos trasladado a 765 reclusos a otras instituciones correccionales en el área de Jabodetabek para reducir la tasa de ocupación que ha excedido la capacidad», explicó.

Además de eso, los funcionarios de prisiones también registran de forma rutinaria bloques residenciales, inspeccionando las pertenencias y los cuerpos de los visitantes, con el apoyo de escáneres de rayos X y equipos detectores de metales.

«Todos los procedimientos se llevan a cabo de manera profesional y humana, respetando los principios de derechos humanos y refiriéndose a los estándares operativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos», subrayó Wahyu.

Compromiso Cero Halinar

Como parte de un movimiento interno, todos los funcionarios del Centro de Detención Clase I del centro de Yakarta firmaron el Pacto de Compromiso e Integridad Cero Halinar (teléfonos móviles, extorsión y drogas). Este esfuerzo también va acompañado de una campaña pública mediante la instalación de pancartas antidrogas en el entorno penitenciario.

Su partido también otorgó premios a oficiales destacados, entre ellos Desti Diana Sianturi, que logró frustrar un intento de contrabando de narcóticos el 18 de marzo de 2025.