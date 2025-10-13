Detenido por la Agencia de Narcóticos en 2023 por Nyabu, la licencia de práctica del doctor Leong fue revocada

Jacarta – Finalmente se revocó la licencia de práctica de un médico después de que la Agencia de Narcóticos lo arrestara en 2023 por consumir metanfetamina, también conocida como metanfetamina o metanfetamina.

Con base en la decisión judicial publicada este lunes 13 de octubre de 2025, doctor leon A Kok Cheong Darren se le ordenó revocar su licencia para ejercer como médico plenamente registrado en virtud de la Parte I del Registro de Profesionales Médicos.

Esto significa que ya no puede ejercer la medicina.

El incidente ocurrió en Singapur. El doctor Leong puede solicitar el registro en la Parte II del registro, que conlleva varios requisitos, incluido proporcionar una carta de acuerdo al Consejo Médico de Singapur (SMC), ejercer bajo la supervisión de un supervisor y someterse a rehabilitación. drogas durante un cierto período de tiempo.

El doctor Leong, cuya edad no fue proporcionada, había sido médico desde abril de 2006 y estaba ejerciendo en el departamento de medicina deportiva y del ejercicio del Hospital General de Changi (CGH) en el momento de la violación de la ley.

En junio de 2025, se declaró culpable de los cargos previstos en la Ley de Registro Médico por comportamiento inapropiado que difamaba a la profesión médica, según cita el sitio. CNALunes 13 de octubre de 2025.

El doctor Leong fue arrestado por agentes de la Oficina Central de Estupefacientes (CNB)/BNN en Indonesia) en febrero de 2023 en su casa, por consumir metanfetamina y por tener al menos 2,45 gramos de metanfetamina cristalina junto con equipo para consumir drogas.

Luego fue ingresado en un centro de rehabilitación de drogas de febrero a mayo de 2023. El doctor Leong también admitió que había consumido metanfetamina cristalina durante 8 años.

El tribunal también señaló que el doctor Leong había estado abusando de las drogas durante un período de tiempo muy largo y que ya era un médico de alto nivel en el momento del delito.

Desde septiembre de 2023, el Doctor Leong está sujeto a un plan de mejora del desempeño, aplicado por el Comité de Investigación del CGH con la supervisión de la Junta Disciplinaria de SingHealth.

Aun así, el abogado negó las acusaciones vertidas contra su cliente. Se dice que el doctor Leong no consumió drogas en el trabajo. Esto fue confirmado por el hecho de que allí no se encontraron drogas ni herramientas para consumir drogas.