Yakarta, Viva – Perseguidor Yakarta no pudo ganar la posición superior de la clasificación Súper liga 2025/2026 después de solo dibujar 1-1 contra Bali United. El feroz duelo tuvo lugar en el Estadio Internacional de Yakarta (JIS), domingo 14 de septiembre de 2025 por la noche.

Bali United parecía confiado desde el comienzo de la pelea. Los visitantes lograron ganar primero en el minuto 19 a través de patear a Mirza Mustafic, quien conquistó el portero de Persija. El objetivo había silenciado a miles de Jakmania que empacaron el estadio.

Persija trató de aumentar en el resto de la primera mitad, pero la sólida defensa de Bali United dificultó que los Tigres Kemayoran penetraran en el cuadro de penalización del oponente.

Al ingresar a la segunda mitad, Persija finalmente encontró impulso. En el minuto 56, Bruno Tubarao anotó un gol de igualación a través del asentamiento clínico frente al gol, haciendo que el puntaje cambió a 1-1.

El tiempo restante del partido fue abierto. Los dos equipos intercambiaron ataques, pero hasta que el largo silbato sonó el árbitro, el puntaje de empate 1-1 permaneció.

Este sorteo hizo que Persija no cambie Borneo FC Desde la parte superior de la clasificación. Persija ahora recolecta 11 puntos de cinco partidos, un punto detrás de Borneo FC, quien ha recolectado 12 puntos de cuatro partidos.

Mientras tanto, Bali United se suma a la colección de puntos a pesar de que todavía está atrapado en el medio de la clasificación. Serdadu Tridatu está en la posición 9 con 6 puntos de 5 partidos.

La competencia en la parte superior de la Super League ciertamente será más estricta, especialmente entre Persija y Borneo FC, quienes parecen consistentes desde el comienzo de la temporada.

Composición del jugador

Persija Yakarta (4-3-3): Carlos Eduardo; Rizky Ridho, Jordi Amat Maas, Alan Cardoso, Alfriyanto Nico SapuTro; Van Basty Sousa, Candidato de Fabio da Silva, Hanif Sjahbandi; Allano Brendon Lima, Bruno Nunes de Barros, Maxwell Souza.

Bali United (4-3-3): Mike Happettors; Widhika Wijaya, Equipo Charles Recibeure, Recky Fajrin Fajrin Serge; Jordy Bruijn, Mirza Mustafic, Animal Respuesta Simon; GPPOPL GIPEL, COOPOVIC BORIS, A Jaya Irphan.