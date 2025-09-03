¡Detenido! La misa de masaje a la casa de Sahroni y la estación de policía del norte de Yakarta resultaron ser esposo y mujer

Yakarta, Viva -Directorado de la Ley Criminal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri logró arrestar a un esposo y una esposa que eran sospechosos de ser la fuerza impulsora del saqueo de los miembros del DPR Ahmad Sahroni y la policía del norte de Yakarta. La provocación se llevó a cabo tanto a través de las redes sociales.

El director de actos criminales de Siber Bareskrim Polri Brigadier General Himawan Bayu Aji explicó que los perpetradores varones con las iniciales SB (35) son el propietario de una cuenta de Facebook llamada *Nannu *. Mientras que su esposa, G (20), usa una cuenta de Facebook con el nombre *Bamboo Pointed *.



La casa de Geruduk Sahroni, la misa dañada por el auto Lexus y la figura de acción Iron Man

«El modus operandi preocupado, es decir, creando y cargando contenido que causa odio a individuos, grupos, ciertas comunidades basadas en la nacionalidad, transmite información electrónica que pertenece a otros e incitación para llevar a cabo acciones a la Cámara de los DPR a los miembros de DPR Ahmad Sahroni y la Policía del Norte de Yakarta a través del grupo de Facebook», dijo Himawan en Jakarta, el miércoles 3/9/2025) por la noche.

En la acción, se sabe que SB publica una invitación al Grupo de Facebook * comprando y vendiendo cilincing * que tiene alrededor de 86,900 miembros. Mientras que G distribuyó contenido similar en el grupo de Facebook * Locker Sunter North Yakarta *, que fue seguido por 9.100 miembros.

Sin detenerse allí, SB también jugó al administrador de un grupo de WhatsApp llamado *Black Coffee *. Luego, el grupo cambió su nombre a *bem ri *y finalmente cambió a *ACAB 1312 *, con un total de 192 miembros.

«El grupo de WhatsApp se usa para reunir personas que vienen a la casa de Ahmad Sahroni», explicó Himawan.

Por sus acciones, la pareja fue acusada bajo el Artículo 45 Párrafo (2) Jo. Artículo 28 Párrafo (2) de la ley número 1 de 2024 sobre las enmiendas a la segunda ley ITE, así como el artículo 160 JO. Artículo 161 Párrafo (1) del Código Penal.

Himawan enfatizó que este arresto fue el resultado de las patrullas cibernéticas desde el 23 de agosto de 2025. Hasta ahora, había 592 cuentas provocativas y contenido habían sido bloqueados al involucrar al Ministerio de Comunicación y Digital (Komdigi). (ENTRE)