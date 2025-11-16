¡Detenido! La confesión de un ladrón de diésel de un camión de bomberos en Makassar te hace negar con la cabeza

Makassar, VIVA – perpetrador robo tipo de fueloil (BBM) Solar en el tanque móvil La flota del Servicio de Bomberos y Rescate (Damkarmat) del Gobierno de la ciudad de Makassar, Sulawesi del Sur, finalmente fue arrestada por la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Ujung Tanah.

«El perpetrador con las iniciales FH, de 22 años de edad, fue arrestado en su casa. Como resultado del examen, el perpetrador admitió que se atrevió a robar este combustible diesel porque necesitaba dinero para comprar fichas o monedas de juego en línea», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Ujung Tana, inspector Tumijang, el domingo 16 de noviembre de 2025.

El perpetrador estudió la situación antes de robar combustible diesel en Ujung Tanah Carester Post, Jalan Nusantara Baru, distrito de Ujung Tanah, Makassar, el viernes 14 de noviembre de 2025.

Al ver las condiciones y la situación en el lugar, el perpetrador actuó solo. Desafortunadamente, el personal captó sus acciones. Bomberos que todavía estaba en espera el viernes por la mañana.

El plan es que el combustible diésel se venda a un coleccionista y el dinero de la compra del diésel se utilice para comprar fichas de juego online, porque él ya es adicto al juego.

Además de FH, la policía también arrestó al distribuidor con las iniciales F que operaba alrededor del depósito TBBM (Terminal de combustible de petróleo) de Pertamina en Ujung Tanah, distrito de Ujung Tanah.

«El perpetrador F a menudo lleva a cabo actividades relacionadas con el combustible robado. Todos los días trabaja como recolector de combustible en el área cercana al depósito de Pertamina», dijo Tumijang.

Tras la detención de los dos autores, la policía sigue investigando este acto no delictivo para ver si existen otras redes. La policía todavía está esperando informes de las partes que se sienten agraviadas por sus acciones.

Anteriormente, el vehículo operativo de la flota Damkarmat perteneciente al gobierno de la ciudad de Makassar experimentó un intento de robar combustible diesel por parte del perpetrador que estaba estacionado en Ujung Tanah Carester Post el viernes 14 de noviembre de 2025.

«La información de mis miembros ocurrió temprano el viernes por la mañana. Cuando los miembros salieron vieron a alguien tomando combustible diesel, luego gritaron que era un ladrón. Descubrió que una persona desconocida había tomado el combustible diesel del automóvil», dijo el jefe del equipo Carester del pelotón III, Ujung Tanah Ilham, en el puesto de mando local.

Sin embargo, el robo del autor fue frustrado por miembros de los bomberos y quedaron pruebas del producto de su delito, a saber, dos cubos que contenían gasóleo, que habían sido extraídos del depósito del coche de los bomberos, cuyo volumen se estimaba en 20 litros.