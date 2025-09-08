Detenido, este es el aspecto del asesino de Sachroni y 4 miembros de la familia en Indramayu

Bandung, Viva – Policía de Polres Indramayu Junto con la Policía Regional de Java Occidental logró arrestar a los perpetradores asesinato Contra Sachroni y cuatro miembros de la familia en Jalan Siliwangi número 52, Village Paoman, distrito de Indramayu, Regencia de Indramayu.

El trágico caso de asesinato que mató a cinco de la familia había conmocionado a los residentes circundantes, después de que el descubrimiento de cinco cuerpos fue enterrado en una madriguera detrás del patio de la casa de la víctima en Paoman Village, Indramayu, West Java, lunes 1 de septiembre de 2025.

El director de la investigación penal general de la policía regional de Java Occidental, la comisionada principal, Ade Safari, dijo que era cierto que los perpetradores habían sido arrestados cuando iban a correr.

«Es cierto que los perpetradores han sido arrestados en personas número dos con RN y RN», dijo Kombes Pol Ade Safari en su declaración, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Kombes Pol Ade Safari dijo que actualmente sus miembros junto con la policía regional de Indramayu todavía están investigando y recolectando pruebas para descubrir el caso en su totalidad y conocer sus motivos.

«Todavía estamos haciendo un examen, y mañana seremos liberados en el Polda a las 10», dijo

Anteriormente, los residentes de Indramayu se sorprendieron con la noticia de Haji Sachroni y 4 de sus nietos encontraron Delicado Quemado debajo del árbol de jackfruit detrás de su casa en Jalan Siliwangi número 52 de Paoman Village, Indramayu Regency, West Java el lunes 1 de septiembre de 2025.

Los cuatro miembros de la familia Hajj Sahroni que fueron asesinados fueron niños, yeros y dos nietos jóvenes.

Un residente llamado Ami (35) dijo que estaba conmocionado, cuando descubrió que su vecino fue encontrado muerto en una condición enterrada.

Antes del incidente, dos autos de recolección se detuvieron frente a la casa de la víctima el sábado 30 de agosto de 2025, temprano en la mañana. Esto causó el supuesto evento que había ocurrido tres o cuatro días antes de que se encontrara el cuerpo.

Según él, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en un agujero cerca del árbol de jackfruit dentro de la casa. «Dijo robo. Había cinco víctimas, compuestas por padres, madres, padre, la ley, niños pequeños y bebés de ocho meses», dijo Ami.

Informe: Cepi Kurnia/Tvone Bandung