Detenido el ex regente de las islas Tanimbar y Maluku

Ambón, VIVA – Ex regente Regencia de las Islas Tanimbar, Maluku, Maluku, Petrus Fatlolon (58) fue detenido y nombrado sospechoso y detenido por la Fiscalía de Distrito, Regencia de las Islas Tanimbar, Maluku, el jueves (20/11/2025) por la noche.

«Fue nombrado sospechoso en un caso de presunta corrupción en el mal uso de las finanzas estatales relacionado con la participación de capital del gobierno regional en PT Tanimbar Energi que se obtuvo de la APBD para el año fiscal 2020 a 2022», dijo Garuda Cakti Vira Tama, jefe de inteligencia de la Fiscalía del Distrito de las Islas Tanimbar.

Ex regente de la regencia de las islas Tanimbar, Maluku, Petrus Fatlolon

Petrus Fatlolon fue detenido después de ser interrogado por el equipo de investigación del Fiscal de Distrito de las Islas Tanimbar en la Sala de Investigación Especial de la Fiscalía Superior de Maluku, a partir del jueves por la tarde.

Antes de ser considerado sospechoso, Petrus Fatlolon, ex regente de la Regencia de las Islas Tanimbar, Maluku, durante el período 2017-2022, fue interrogado por el equipo de Investigaciones Especiales durante unas seis horas.

«A partir de los resultados de la investigación, fue detenido y nombrado sospechoso en un caso de presunta corrupción en el mal uso de las finanzas estatales relacionado con la participación de capital del gobierno regional en PT Tanimbar Energi que provino del presupuesto regional para el año fiscal 2020 a 2022», dijo Garuda.

La determinación del ex regente Petrus Fatlolon como sospechoso se llevó a cabo después de que el equipo de investigación confirmó el cumplimiento de dos pruebas válidas mediante el examen de 57 testigos, el análisis de 98 documentos y datos relacionados, la confiscación de pruebas electrónicas y el examen en profundidad de las declaraciones de varios expertos, a saber, expertos en criminalística, expertos en gobernanza gubernamental, expertos en finanzas regionales y expertos en el cálculo de las pérdidas financieras del Estado.

Garuda continuó, el desembolso de fondos y participación de capital a PT Tanimbar Energi estaba completamente bajo el control y la aprobación del sospechoso que en ese momento se desempeñaba como regente y GMS o accionista de PT Tanimbar Energi.

«Dado que el presupuesto total recibido por PT Tanimbar Energi ascendió a 6.251.566.000 rupias según los resultados de la investigación, los fondos que deberían haberse destinado al desarrollo del negocio energético con el objetivo de establecer una empresa regional, en realidad se utilizaron para diversos gastos que no cumplían con las disposiciones y no tenían relevancia para las actividades comerciales de petróleo y gas», dijo.

Según los resultados de los cálculos de la Inspección de la Regencia de las Islas Tanimbar a través del informe de auditoría, el cálculo de las pérdidas financieras estatales número 700/lak-7/III/2025 alcanzó 6.251.566.000 IDR/equivalente a la totalidad de los fondos de participación de capital desembolsados.

Mientras tanto, además del ex regente, la Fiscalía de las Islas Tanimbar, Maluku también detuvo anteriormente a otros dos sospechosos, a saber, la directora principal, Johana Joice Julita Lololuan, una mujer de cincuenta y tres años y el director financiero, Karel FGB Lurnarnera, un hombre de treinta y siete años en el mismo caso.

Ambos se encuentran actualmente recluidos en la prisión tres en Saumlaki, Regencia de las Islas Tanimbar. Mientras tanto, el ex regente se encuentra actualmente recluido en el centro de detención de segunda clase de Ambon durante veinte días.

Por sus acciones, los tres sospechosos fueron acusados ​​en virtud del artículo 2, párrafo 1), en relación con el artículo 18, párrafo 1, párrafo 2) y el párrafo 3) de la ley número 31 de 1999 relativa a la erradicación de los actos delictivos de corrupción, modificada por la ley número 20 de 2001, en relación con el artículo 55, párrafo 1), 1 del Código Penal en relación con el artículo 64, párrafo 1) del Código Penal.

Así como el artículo 3 en conexión con el artículo 18 párrafo (1), párrafo (2) y párrafo (3) de la ley número 31 de 1999 modificada por la ley número 20 de 2001, en conexión con el artículo 55 párrafo (1) 1 del Código Penal, en conexión con el artículo 64 párrafo (1) del Código Penal.

