Detener la demostración anarquista, tiempo para cargar la mano para Indonesia

Yakarta, Viva – Presidente del Liderazgo Central (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir Asista a la reunión presidencial Prabowo Subianto con 16 organizaciones comunitarias religiosas (organizaciones de masas) en Hambalang, Bogor, West Java. La reunión que duró tres horas discutió varios problemas y esfuerzos nacionales para encontrar soluciones juntas.

Haedar Nashir enfatizó su importancia asociación y la integridad de la nación en medio de la dinámica política.



16 organizaciones islámicas fueron invitadas por Prabowo a Hambalang Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«La democracia y las aspiraciones deben utilizarse con plena responsabilidad, no estar contaminadas con violencia que pueda socavar la unidad de Indonesia», dijo Haedar Nashir en su declaración, el domingo 31 de agosto de 2025.

Mientras tanto, el presidente de PB PII, Nasrullah Larada, evaluó los pasos de Prabowo justo cuando la situación se calienta. También alentó a las autoridades a completar el caso del incidente del vehículo táctico BRIMOB que mató a un taxista de motocicletas en línea, Affan Kurniawan, profesional y transparentemente.

«Esta reunión es una señal muy positiva y apropiada para nuestra nación. Cuando la atmósfera se está calentando, debemos fortalecer la comunicación y la amistad entre los elementos de la nación. PII cree que el camino del diálogo es la mejor manera de resolver los problemas de cada nación, no con las acciones anarquistas y vandalistas que realmente nos dañan a todos y toman los valores de la justicia que luchamos», dijo Nasrullah Larada.



En el diálogo al que asistieron el presidente general y secretario general de organizaciones de masas, también hubo una serie de funcionarios estatales de alto rango, incluido el presidente de la Asamblea Consultiva del pueblo indonesio Ahmad Muzani, jefe de Bin Herindra y varios ministros del gabinete.