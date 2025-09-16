Detalles del uso del presupuesto MBG de IDR 268 billones en 2026

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Describa los detalles del uso del presupuesto para el programa Comer nutritivo gratis (Mbg) que se asignó a RP 268 billones en 2026.

Leer también: Pramono sobre su esposa se convirtió en madre de Paud: Según las reglas y no pagó un centavo



El jefe de BGN Dadan Hindayana en una reunión de audiencias (RDP) junto con la Comisión de la Cámara de Representantes IX en Yakarta el lunes, dijo que el presupuesto total de BGN aumentó en alrededor de RP50.1 billones en comparación con el límite indicativo anterior de RP 217.8 billones.

«Esto se basa en una carta conjunta del presupuesto del Ministro de Finanzas y el Ministro de PPN/Jefe de Bappenas, el presupuesto total de 2026 para BGN es RP268 billones. Los fondos se asignarán para el programa MBG dirigido a los beneficiarios de los beneficiarios de Rp34.49 trillion», dijo.

Leer también: Los autos gratis ingresan a las carreteras de peaje Fatmawati 2 continúan hasta octubre si son efectivos en la congestión en TB Simatupang





Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana

Continuó la asignación de presupuesto para el programa 2026 MBG para mujeres embarazadas, madres lactantes y niños menores de cinco años por la cantidad de RP3.18 billones.

Leer también: El asesino de los miembros de TNI en Wonosobo fue arrestado



Además, también se asigna un presupuesto adicional para el gasto en el aparato civil estatal (ASN) para RP3.9 billones, digitalización MBG por valor de RP3.1 billones, así como promoción, educación, cooperación y empoderamiento comunitario de RP280 mil millones.

Dadan también dijo que había una asignación de presupuesto adicional de RP700 mil millones para el monitoreo y la supervisión que la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM).

Mientras tanto, se utilizarán RP412.5 mil millones para sistemas y gobernanza, incluido el uso de datos de estado nutricional administrados por el Ministerio de Salud (Kemenkes) y la Agencia Central de Estadísticas (BPS).

Si bien la necesidad de coordinar la suministro y la distribución, incluidos los salarios de los contadores, los nutricionistas, así como la capacitación de controladores de alimentos en cada SPPG se asigna a RP3.8 billones.

En la clasificación, el 95.4 por ciento del presupuesto o alrededor de RP255.5 billones se centra en el programa nacional de cumplimiento nutricional, mientras que 4.6 por ciento o RP12.4 billones para programas de apoyo administrativo.

Luego, cuando se ve en función de la función, el 83.4 por ciento del presupuesto se asigna a la función educativa de RP223.5 billones, 9.2 por ciento para la función de salud de RP24.7 billones y 7.4 por ciento a la función económica de RP19.7 billones. Mientras que en términos de gasto, el 97.7 por ciento es el gasto de bienes, el 1.4 por ciento del gasto de los empleados y el 0.9 por ciento del gasto de capital.

«Si se clasifica como basado en presupuestos operativos y no operacionales, entonces el 2.9 por ciento está operativo, mientras que el 97.1 por ciento no es operativo», dijo Dadan. (Hormiga)