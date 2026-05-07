Detalles del nuevo juego ‘Project Ethos’, arte revelado mientras los despidos afectan a 2K Studio

El estudio 31st Union del desarrollador de videojuegos 2K está experimentando una ronda de despidos en medio del desarrollo de su próximo proyecto de videojuego «Project Ethos».
El número no confirmado de cortes se produce cuando 2K, propiedad de Take-Two Interactive, ha presentado un nuevo arte conceptual (que los lectores pueden ver a continuación) y detalles del juego de larga gestación.
«Nuestro estudio está comprometido a crear un juego nuevo y audaz con una dirección y visión renovadas: una experiencia roguelike PvP basada en habilidades que desafiará y emocionará a los jugadores», dijo el jefe del estudio de 31st Union, Ben Brinkman, en un memorando al personal anunciando los despidos el jueves. «Hemos evolucionado como equipo el año pasado en lo que ha sido un período decisivo de crecimiento creativo. Si bien los movimientos que estamos haciendo no siempre han sido fáciles, son lo que se requiere para impulsarnos hacia adelante. Creo firmemente en nuestra capacidad para cumplir con esta visión y la promesa de este juego».
Brinkman continuó: «Desde que nos unimos a 31st Union, ha quedado claro que es necesario realizar cambios en nuestro equipo para lograr nuestros objetivos y brindar esta experiencia a los jugadores. Nuestro éxito depende de nuestra capacidad para trabajar de manera más rápida y ágil. Para lograrlo, hemos tomado la difícil decisión de reducir nuestro equipo para alinearnos mejor con el punto en el que nos encontramos en el desarrollo, lo que desafortunadamente significa separarnos de algunos colegas valiosos hoy».
Vea el memorando completo de Brinkman dirigido al personal a continuación, que fue proporcionado a Variedad por 2K.
Equipo 31U –
Nuestro estudio está comprometido a crear un juego nuevo y audaz con una dirección y visión renovadas: una experiencia roguelike PvP basada en habilidades que desafiará y emocionará a los jugadores. Hemos evolucionado como equipo el año pasado en lo que ha sido un período decisivo de crecimiento creativo. Si bien los pasos que estamos dando no siempre han sido fáciles, son los que necesitamos para impulsarnos hacia adelante. Creo firmemente en nuestra capacidad para cumplir esta visión y la promesa de este juego.
Desde que nos unimos a 31st Union, ha quedado claro que es necesario realizar cambios en nuestro equipo para poder alcanzar nuestros objetivos y ofrecer esta experiencia a los jugadores. Nuestro éxito depende de nuestra capacidad para trabajar con mayor rapidez y agilidad. Para lograrlo, hemos tomado la difícil decisión de reducir nuestro equipo para alinearnos mejor con el punto en el que nos encontramos en el desarrollo, lo que desafortunadamente significa separarnos de algunos colegas valiosos en la actualidad.
Si bien hoy va a ser difícil, nunca he tenido más confianza en el futuro de nuestro juego, este equipo y el compromiso y la inversión que Take-Two y el liderazgo de 2K continúan mostrando.
Quiero dar mi más sincero agradecimiento a quienes nos dejan hoy por sus contribuciones a nuestro estudio y juego. Estamos comprometidos a apoyarlos en esto como podamos.
Sé que este será un día difícil para todos. Bríndese a usted y a sus compañeros el espacio que necesitan mientras procesamos y nos adaptamos a estos cambios.
No dude en comunicarse conmigo, con su gerente o con nuestros socios de recursos humanos si tiene preguntas o necesita ayuda.
ben