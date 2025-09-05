Detalles de los últimos salarios y beneficios de los miembros del DPR después de la poda

Yakarta, Viva – Cámara de representantes del pueblo (RPD) RI eliminó oficialmente un número Prestación Recibido por miembros del Consejo, respondió a las demandas de la acción de las demandas de 17+8 de la Alianza Gabuangan Rakyat que consiste en estudiantes, trabajadores, académicos y sociedad civil.

El vicepresidente del parlamento indonesio Sufmi Dasco Ahmad en una conferencia de prensa el viernes 5 de septiembre de 2025, dijo que todas las facciones de los partidos políticos acordaron que los asignaciones de vivienda se eliminaron a partir del 31 de agosto de 2025. Reveló esto como una forma de transparencia al público.

«Que será recibido por Miembro de DPR En forma de componentes de asignación, así como otras cosas, adjuntaremos esto «, dijo Dasco durante una conferencia de prensa en el complejo del Parlamento, Yakarta, el viernes.

Según él, el parlamento indonesio también reducirá los beneficios e instalaciones para los miembros del DPR después de que la evaluación incluya costos de suscripción, incluidos los costos de electricidad, los costos del servicio telefónico, los costos intensivos de comunicación y los costos de asignación de transporte.

De este modo, salario Y la asignación que ahora recibe los miembros del parlamento indonesio es RP. 65.5 millones después de que se retira la asignación de vivienda.

Por otro lado, se aseguró de que los miembros del parlamento indonesio que habían sido desactivados no recibirían el salario y los beneficios. Según él, el parlamento indonesio también procesará la desactivación de los representantes del pueblo a través del tribunal honorario del Parlamento Indonesio.

Los siguientes son detalles del monto del salario y los beneficios que recibirán los miembros del Parlamento Indonesio por mes:

Salario de árbol y columna vertebral del departamento

– Salario básico: RP 4.200.000 (pp 75/200)

– Oficial de asignación de marido/mujer: IDR 420,000 (pp 51/1992)

– Oficina Nacional de la Oficina Nacional: RP 168,000 (pp 51/1992)

– Subsidio de posición: RP. 9,700,000 (pp 59/2003)

– Subsidio de arroz para funcionarios estatales: Rp. 289,680 (Decreto presidencial 9/1982)

– Sesión/paquete: IDR 2,000,000 (Decreto presidencial 60/2003)

Total: RP. 16,777,680

Asignación constitucional

– El costo de aumentar la comunicación intensiva con la comunidad: RP. 20,033,000

– Subsidio honorario para los miembros de DPR: Rp. 7,187,000

– Implementación de la supervisión y la función presupuestaria como implementador constitucional del Consejo: RP. 4,830,000

– Función de legislación de honorario: IDR 8,461,000

– Función de supervisión del honorario: IDR 8,461,000

– Función presupuestaria del honorario: IDR 8,461,000

Total: RP. 57,433,000

Total bruto: IDR 74,210,680

PPH Impuesto 15 por ciento: RP 8,614,950

Total/Take Home Pay: IDR 65,595,730